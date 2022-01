H&M Group merk Weekday gaat wholesale doen in DACH-regio

Het merk Weekday, onderdeel van de Zweedse H&M Group, gaat samenwerken met fysieke retailers in de DACH-regio. Weekday werkte al op wholesale basis samen met e-tailers Zalando en Asos, maar nog nooit met onafhankelijke retailers. Dit bevestigt Weekday aan FashionUnited DE.

Weekday is een samenwerking aangegaan met het agentschap Ben And dat showrooms heeft in München en Düsseldorf. Samen met Ben And heeft Weekday gewerkt aan de groothandelsstrategie. Voor nu zal de focus liggen op de denimcategorie van Weekday. Vanaf maart kan de collectie van Weekday besteld worden bij de showrooms. De eerste levering zal dan plaatsvinden in augustus/september. Daarnaast is er een voorraadprogramma voor de kernmodellen.

Weekday is in 2002 opgericht, maar maakt pas sinds 2008 onderdeel uit van de H&M Group. Het merk richt zich op duurzame jonge mode voor mannen en vrouwen. Weekday bevindt zich in het middensegment.