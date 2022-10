H&M Group modemerk Cos lanceert nieuw winkelconcept in Stockholm

Op 30 september heropende modemerk Cos de deuren van haar flagshipstore Biblioteksgatan in Stockholm met een nieuw winkelconcept, dat laat het modemerk weten via een persbericht. Het concept maakt deel uit van de ambitie van het merk om circulaire winkelomgevingen te creëren.

Het winkelconcept is ontwikkeld door de eigen ontwerpers van het modemerk en ondersteund door specialisten op het gebied van duurzaamheid en interieur. De winkel telt 522 vierkante meter en is verdeeld over twee verdiepingen. De inrichting van de winkel is voorzien van duurzame materialen. Dat is onderdeel van het doel van het modemerk om CO2-uitstoot te verminderen en de levensduur van het interieur te optimaliseren, zo staat in het persbericht. Biblioteksgatan bevat 66 procent meer gerecycled materiaal dan de originele Cos-winkel. Zo is de winkel voorzien van onder andere een volledig circulair vloersysteem, honderd procent gerecyclede polystyreen mannequins in plaats van glasvezel en displaytafels van gerecycled papier of cellulosepulp.

De winkel werd geopend met de AW22-collectie die tijdens de New York Fashion Week debuteerde. Daarnaast is er een selectie schilderijen en beeldhouwwerken van de internationale kunstenaar, Liselotte Watkins, te beschouwen. Zij liet zich inspireren door vintage esthetiek en antieke voorwerpen om kunst te creëren die het vrouwelijke geslacht eert, zo is te lezen. De creaties zijn voor een beperkte tijd beschikbaar voor klanten. Later in het seizoen worden nieuwe stukken gelanceerd die speciaal voor de ruimte zijn gemaakt en zal er een mogelijkheid komen om prints in beperkte oplage te kopen.

Foto: Åke Lindman

