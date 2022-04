H&M Group sluit dit jaar 240 winkels

De H&M Group zal dit jaar 240 winkels sluiten, zo is te lezen in de kwartaalupdate van de Zweedse groep. De sluitingen zullen plaatsvinden in gevestigde markten, maar meer informatie over de exacte locaties wordt niet gegeven.

Naast het sluiten van 240 winkels, zal de groep in 2022 ook 95 nieuwe winkels openen. Dit zal voornamelijk gebeuren in de groeimarkten van de groep. Hierdoor zal H&M Group aan het einde van 2022 netto 145 winkels minder hebben in het netwerk.

H&M Group boekte in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een winst van 21 miljoen euro. Een flinke verbetering ten opzichte van het verlies van 137 miljoen euro een jaar eerder, maar de winst voldeed niet aan de verwachting van de analisten. Analisten verwachtten een winst die ruim vier keer zo hoog was.