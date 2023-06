H&M heropent Antwerpse flagshipstore en rolt huurservice uit

De Antwerpse flagshipstore van H&M heropent op 26 juni haar deuren nadat het een renovatie onderging. De winkel, die zo’n 6.500 vierkante meter telt, breidde het assortiment in kleding, schoenen en accessoires uit. Bovendien is de ‘Home’-sectie uitgebreid tot 300 vierkante meter. Als dat nog niet genoeg is, lanceert H&M ook de ‘Rental service’ in deze vestiging.

De huurservice is al beschikbaar in Stockholm, Berlijn, Londen en Amsterdam, maar komt nu voor het eerst naar België. Leden van het H&M-loyaltyprogramma krijgen hierbij de kans om nieuwe stijlen en vormen uit te testen zonder dat ze de items kopen, zo meldt H&M in een persbericht. Het assortiment kan men via de website of de app bekijken en bestaat uit kleding, schoenen, tassen en accessoires.

De uitleendienst betekent ook dat men een online afspraak kan boeken voor een persoonlijk adviesgesprek van dertig minuten in de winkel om een outfit samen te stellen. Consumenten kunnen de items huren voor zeven dagen. De prijzen per geleend stuk variëren van vijftien tot vijftig euro.

Naast de huurservice biedt de Antwerpse flagshipstore ook diensten zoals click&collect lockers, een Budbee-programma, zelfscankassa’s, een kledinginzamelprogramma, In-store Care-app en een lego-corner.

Bent u benieuwd hoe de winkel eruit ziet? Neem hieronder alvast een virtueel kijkje.

Credits: Beeld: Martin Pilette / H&M

