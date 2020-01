H&M Home krijgt eigen concept store in Amsterdam

Liefhebbers van H&M Home-producten kunnen vanaf voorjaar 2020 hun hart ophalen in de nieuwe concept store van H&M Home op de Kalverstraat 122 in Amsterdam. H&M kondigt de komst van de winkel vandaag aan in een persbericht.

De concept store is de eerste eigen winkel van H&M Home in Nederland. De interieurlijn is op dit moment al vindbaar in grotere H&M-winkels, maar krijgt nu een aparte ruimte tot zijn beschikking, in het pand waarin op dit moment schoenenwinkel Van Haren is gevestigd. De winkelruimte meet circa 586 vierkante meter.

De concept store biedt een “vernieuwende, dynamische shopping omgeving”, aldus H&M in het persbericht. Klanten kunnen er terecht voor items uit de H&M Home-collectie, maar ook voor een “selectie met items van andere merken” en “zowel lokale als internationale samenwerkingen” op interieurgebied. Meer details over het aanbod van de concept store volgen later dit jaar, evenals de exacte openingsdatum van de winkel.

“Met onze H&M Home Concept Stores willen we klanten een inspirerende ervaring bieden die een aanvulling vormt op ons online aanbod," zo vertelt Peter Klagsmark, General Manager van H&M Home, in het persbericht. “We zijn enorm blij om dit concept nu uit te breiden naar Nederland en we hebben er veel zin in om onze klanten te verwelkomen in onze winkel in Amsterdam."

Concept stores van H&M Home zijn al te vinden in Londen, München, Hamburg, Stockholm Kopenhagen en Oslo. In het voorjaar openen, naast Amsterdam, ook concept stores in Zürich en Brussel.