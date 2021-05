H&M Home lanceert eerste babycollectie

H&M

Na een nieuwe collectie kleding voor pasgeborenen en baby's, richt H&M zijn aandacht nu op H&M Home en presenteert het zijn eerste collectie baby-artikelen voor in huis.

De collectie omvat speelkleden, doeken, opbergmanden, dekens, handdoeken met capuchon en knuffels in natuurlijke materialen en neutrale kleuren - gemaakt van 100% biologisch katoen. Ook heeft H&M plannen aangekondigd in de zomer wereldwijd herbruikbare babykleerhangers in haar winkels te introduceren. Deze maatregel zal de uitstoot en het gebruik van plastic op basis van fossiele brandstoffen verminderen.

De lijn baby artikelen is vanaf vandaag verkrijgbaar in geselecteerde winkels en online. De prijzen variëren van 5,99 euro tot 29,99 euro.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.