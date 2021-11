H&M introduceert Budbee click&collect-service in 13 Nederlandse filialen

H&M rolt een nieuw systeem voor click&collect uit in 13 Nederlandse filialen met behulp van Budbee, zo is te lezen in een persbericht. Dankzij de pakketkluizen van Budbee hoeven klanten niet langer meer in de rij te staan om een pakket op te halen. De duurzame bezorgoptie is onderdeel van de vernieuwde retailstrategie van H&M.

Naast de uitrol van de Budbee Box in 13 Nederlandse winkels, maakt H&M ook gebruik van de service in Zweden, Denemarken en Finland. Als de klant kiest voor click & collect bij een van de geselecteerde H&M-winkels, ontvangt die het pakket in de Budee Box. De klant krijgt een melding met een toegangscode om de locker te openen.

Jørgen Höppener, General Manager Benelux bij Budbee, in het persbericht: “Ik ben erg blij om aan te kondigen dat we, na maanden van ontwikkeling samen met H&M, een omnichannel click & collect in store-oplossing kunnen lanceren in verschillende markten. De geselecteerde winkels zullen worden uitgerust met geautomatiseerde en co-branded pakketautomaten als servicepunt voor online winkelen. We zijn continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de e-commerce sector groener en klantvriendelijker te maken. Extra trots zijn we ook op de keuze van een wereldspeler als H&M waarmee vertrouwen uitgesproken wordt in onze visie en services.”