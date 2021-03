H&M lanceert app die mannen kledingadvies geeft

H&M heeft in het Verenigd Koninkrijk een app gelanceerd die persoonlijke stijladvies aan mannen geeft. ‘Sorted by H&M; biedt begeleiding en inspiratie door advies van menselijke stylisten en kunstmatige intelligentie. Of de app binnenkort ook naar andere landen komt, is nog niet bekend.

Sorted by H&M werkt met menselijke stylisten en biedt suggesties met stijltips aan uit het herenassortiment. Volgens H&M zou de app steeds nauwkeuriger werken, naarmate hij door meer mensen gebruikt wordt.

Bij het aanmaken van een profiel wordt er gevraagd naar persoonlijke informatie: haarkleur, oogkleur, kledingmaat en eventuele toevoegingen zoals brede schouders of lange benen. De app gebruikt deze informatie om tips te geven en kleding voorstellen te doen. Daarnaast beschikt de app over persoonlijke stylisten die bereikbaar zijn via een chat om persoonlijke vragen te stellen. De gebruiker kan vervolgens de kledingsuggestie liken of niet liken, waardoor de stylist het voorstel kan aanpassen.

De hoofdontwerper van herenmode bij H&M, Ross Lydon, zegt in een verklaring: “We zijn zo blij dat we Sorted by H&M kunnen lanceren als een toevoeging aan de winkelervaring voor mannen. De mode- en styling suggesties zijn afgestemd op ieder individu op basis van hun behoeften en voorkeuren. Hierdoor wordt het winkelen makkelijker.”

De app is gebouwd met Thread, een stylingapp. De app heeft al meer dan een miljoen gebruikers en de algoritmen zijn afgestemd op meer dan 100 miljoen datapunten in acht jaar tijd.

Sorted by H&M is momenteel alleen te gebruiken op iOS-apparaten, voor Android-apparaten is de app nog niet beschikbaar.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK/COM. Dit artikel is bewerkt en vertaald naar het Nederlands door Sylvana Lijbaart.

Beeld: H&M