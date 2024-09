H&M lanceert ‘H&M Pre-Loved’ in België en Frankrijk

De tweedehandsformule van H&M wordt verder uitgerold. ‘H&M Pre-Loved’ lanceert vandaag in België en Frankrijk, zo meldt de Zweedse modeketen in een persbericht. De winkel op de Meir in Antwerpen en in Parijs La Fayette hebben de eer om het tweedehands concept in België en Frankrijk te introduceren.

De winkels in Antwerpen en Parijs zijn een van de eerste H&M-winkels ter wereld die nieuwe diensten uitproberen, schrijft H&M. Zo werd in Antwerpen ‘H&M Rental’ gelanceerd en kreeg de winkel in Parijs de eer om ‘Take Care’ te introduceren. Dat het tweedehands concept dan ook in beide winkels wordt gelanceerd, is voor de Zweedse modeketen een logische keuze. ‘H&M Pre-Loved’ lanceert ook in de pop-upstore in de Parijse wijk Marais.

Consumenten vinden de tweedehands collectie in de drie winkels bij de damesafdeling. De collectie wordt wekelijks vernieuwd en bestaat uit geselecteerde kledingstukken en accessoires. Er zijn niet alleen merken van de H&M Group te vinden, men vindt er ook andere merken. De kledingstukken en accessoires worden geselecteerd door het H&M-ontwerpteam, dat rekening houdt met de trends van het huidige seizoen. De prijzen variëren tussen de 7,99 en 299 euro.

‘H&M Pre-Loved’ lanceert in Antwerpse flagshipstore

H&M wil met ‘H&M Pre-Loved’ inspelen op een toenemende consumentenvraag naar tweedehands mode. Daarnaast wil de Zweedse modeketen “iedereen de mogelijkheid bieden om zijn of haar persoonlijkheid uit te drukken via bestaande kledingstukken”. H&M legt ook uit dat dit nieuwe concept onderdeel is van de transitie naar een circulair model, waarbij het bedrijf uiteindelijk streeft naar een netto-nul uitstoot.

“We zijn blij ‘H&M Pre-Loved’ te lanceren in België en Frankrijk. Zo geven we onze klanten de kans om hun persoonlijkheid op een unieke manier te ontdekken en uit te drukken. De mogelijkheid om kleding een tweede leven te geven, is van grote meerwaarde voor onze klanten en stimuleert onze transitie naar circulaire mode. Met de komst van ‘Pre-Loved’ in deze iconische winkels in Antwerpen en Parijs nodigen we onze klanten uit om simpelweg plezier te hebben en te experimenteren met mode, terwijl we hun verwachtingen op het gebied van duurzaamheid respecteren”, aldus Julie-Marlène Pelissier, duurzaamheidsmanager van H&M België, Frankrijk en Luxemburg, in het persbericht.

‘H&M Pre-Loved’ is ook beschikbaar via het tweedehandsplatform Sellpy. De tweedehandsformule is daarnaast aanwezig in vijf landen. Zo is ‘H&M Pre-Loved’ al in drie fysieke winkels in Spanje, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk geïntroduceerd. Het tweedehands concept is via een webshop geïntroduceerd in Duitsland en Zweden.