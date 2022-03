H&M lanceert "H&M with friends” marktplaats

Het Zweedse kledingconcern H&M wil zijn klanten graag een groter assortiment aanbieden en start daarom dit jaar met de marktplaats "H&M with friends", die naast de H&M-merken en -collecties ook andere merken zal aanbieden. Het project bevindt zich momenteel nog in de testfase, maar is nu uitgebreid van de thuismarkt Zweden naar Duitsland, vertelt een woordvoerder van H&M aan FashionUnited.

"Zowel Zweden als Duitsland hebben een lange traditie op het gebied van cataloguswinkelen, in Zweden zijn we al in 1998 met onze online shop begonnen, en in Duitsland bestaat de online shop al 15 jaar. Daarom beginnen we de test met deze twee markten en zullen we geleidelijk meer online markten toevoegen," bevestigde een woordvoerder van H&M op een vraag van FashionUnited.

Merken die momenteel via “H&M with friends” worden aangeboden zijn onder andere Lee, Wrangler, Fila, Houdini, Ecoalf, Buffalo en Kangol, evenals de merken & Other Stories, Arket, Weekday en Monki, die eigendom zijn van H&M Group.

"We hebben de merken gekozen op basis van de verschillende behoeften van onze klanten en hun levensstijl. Dankzij het uitgebreide aanbod kunnen ze verschillende stijlen op één plek combineren, wat zorgt voor een rijkere en handigere ervaring," licht Business Area Manager Sylwia Wennberg toe over de selectie in H&M magazine.

Hoewel de begeleidende campagne gericht is op Gen Z-klanten, zegt H&M Creative Director Maria Lashari dat "H&M with friends" mensen wil aanspreken die "experimenteren met verschillende manieren om zichzelf uit te drukken".

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.