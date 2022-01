H&M opent dus géén winkel in de metaverse

Hoewel diverse mediaberichten iets anders beweren, gaat H&M géén winkel in de metaverse openen. Een woordvoerder van H&M bevestigt aan FashionUnited dat er sprake is van een misverstand en het geen winkel opent op metaverse platform Ceek City.

Eerder deze week ontstond het misverstand omdat platform Ceek City in een tweet een virtuele winkel van H&M liet zien. In de tweet was te lezen dat de virtuele winkel gepresenteerd was aan de Zweedse retailer, maar er werd niet geschreven dat de winkel in samenwerking met H&M gemaakt was.

Ceek verduidelijkt ook op het eigen Twitter-kanaal dat de video die eerder te zien was gaat om een concept dat gepresenteerd is aan H&M. “We voeren op dit moment gesprekken met mensen van H&M om dit realiteit te maken, maar op dit moment is het dat nog niet.”

In december was een ware metaverse-sprint te zien in de modewereld met bedrijven zoals Balenciaga, de Italianse modegroep OTB en Adidas die extra stappen in de virtuele wereld aankondigden. Sommige daarvan zetten zelfs een speciale bedrijfstak op om producten en ervaringen voor de metaverse te ontwikkelen.