H&M opent showroom in de metaverse

H&M opent in samenwerking met digital agency Dept een virtuele showroom in de metaverse, dat blijkt uit een persbericht van Dept. Het nieuwe platform wordt gebruikt om de vijfde drop van H&M’s duurzaamheidsinitiatief ‘Innovation Stories’: ‘Cherish Waste’ te onthullen. Het plan is om de showroom na deze pilot op lange termijn in te blijven zetten voor events en lanceringen.

Het is de eerste keer dat de H&M een virtuele ervaring aan een bestaande campagne toevoegt. Afgelopen januari leek dit al te gebeuren toen het nieuws naar buiten kwam dat H&M een virtuele winkel zou openen op metaverse platform Ceek City, echter bleek dit destijds niet te kloppen.

De innovatie is in gang gezet door H&Mbeyond, H&M’s innovatie lab in Berlijn. Met de ontwikkeling worden volgens H&M Regional Manager Central Europe, Thorsten Mindermann de pijlers innovatie, digitalisatie, en duurzaamheid verder geïntegreerd.

De Cherish Waste collectie wordt in de virtuele ruimte in life-size 3D getoond en bezoekers hebben de mogelijkheid om in de ruimte rond te ‘wandelen’ en mede-bezoekers te spreken. ‘’We staan aan de start van een nieuw digitaal tijdperk waarin merken de kans hebben volledig virtuele werelden te bouwen en waarbij klantervaringen worden meegenomen naar een geheel nieuwe realiteit’’, aldus Jan Gutkuhn, Managing Director bij Dept.

De collectie is per 21 april te verkrijgen in H&M’s online shop en een selectie aan fysieke winkels.