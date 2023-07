H&M plant opening winkel en webshop in Brazilië vanaf 2025

De Zweedse modegigant H&M wil in 2025 haar eerste winkel en een webshop openen in Brazilië, nadat de omzet in Zuid-Amerika enorm groeide. Dat maakt H&M maandag bekend in een persbericht.

H&M opende haar eerste Zuid-Amerikaanse winkel in Mexico (2012). Daarna breidde de Zweedse modegigant zich uit naar steden als Peru, Uruguay, Chili, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panama en Costa Rica. “Met een bevolking van meer dan 210 miljoen mensen in Brazilië en een sterke waardering voor mode, is er een aanzienlijk potentieel voor uitbreiding in de markt”, aldus H&M in het persbericht.

H&M werkt in tien Zuid-Amerikaanse landen samen met Dorben Group, een bedrijf dat beschikt over kennis en lokale expertise. “Het is voor ons een eer en een voorrecht om deze samenwerking met H&M in Brazilië aan te gaan en zo onze bestaande relatie met een leider in de mode-industrie te versterken. Door deze samenwerking kunnen beide bedrijven hun unieke krachten, middelen en expertise inzetten om het ongelooflijke potentieel van de Braziliaanse markt te ontsluiten”, schrijft Mehdi Beneddine, voorzitter van Dorben Group, in het persbericht.