H&M sluit distributiecentrum in Ghlin: 440 banen op het spel

H&M Group herstructureert zijn logistieke netwerk in Zuid-Europa en kondigt derhalve de sluiting van het distributiecentrum in Ghlin aan. Met deze herstructurering staan 440 banen in het Belgische logistieke knooppunt te vervallen.

De Zweedse modegigant kampt met overcapaciteit door het veranderende retailklimaat en wil de operationele kosten drastisch verlagen. Alle activiteiten worden aankomende zomer naar bestaande centra in Torrejón (Spanje) en Casalpusterlengo (Italië). Uit interne analyses blijkt dat dat toereikend is om alle bestellingen te leveren.

Voor de medewerkers in Ghlin start nu de wettelijk verplichte informatie- en consultatiefase. Hoewel H&M aangeeft alternatieve scenario's van de ondernemingsraad te onderzoeken, staat de koers naar een gecentraliseerd distributiemodel al vast. De ingreep onderstreept de noodzaak voor de modegigant om competitief te blijven in een veeleisende markt.