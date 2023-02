Handelaars kunnen prijsstijgingen niet doorberekenen, zorgen om bedrijfsontwikkelingen

Handelaars kunnen gestegen kosten niet volledig doorberekenen aan klanten, dat blijkt uit de conjunctuurenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Ondernemers hadden in 2022 en 2021 te maken met prijsstijgingen in onder andere energie en grondstoffen. Vorig jaar gaf een groot deel van de ondernemers nog aan de gestegen kosten voor een groot deel te kunnen doorberekenen, meldt het CBS. Dit jaar is dat flink gedaald.

In de handel geeft slecht 3,2 procent van de ondernemers aan het volledige bedrag door te kunnen rekenen aan de consument. Zo’n 45,6 procent geeft aan dit voor een groot deel te kunnen doen. Zo’n 42,4 procent van de handelaars geeft aan maar een klein deel te kunnen doorberekenen aan de klant en 7 procent geeft aan helemaal niks door te kunnen berekenen.

Voor het komende jaar geeft ruim 56 procent van alle ondernemers aan dat prijsstijgingen de meest zorgelijke ontwikkeling vormen voor hun bedrijf, schrijft het CBS. Onder de handelaars heeft ruim 66 procent dit het vaakst aan. Hierdoor kijkt de handel ook iets minder optimistisch naar de bedrijfsresultaten. Zo denkt 68,4 procent van de handel een positief bedrijfsresultaat te behalen, tegenover 71,1 procent vorig jaar.