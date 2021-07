Hans Anders introduceert brillenadvies op basis van AI-technologie

Hans Anders slaat de handen ineen met PTTRNS.ai voor online brillenadvies op basis van artificial intelligence. De optiekketen zal gebruik gaan maken van de AI-tool Style PTTRNS en is hiermee de eerste gebruiker van de tool, aldus het persbericht. Door de samenwerking met Hans Anders wordt de tool op 15 juli gelanceerd op de Nederlandse markt.

De tool maakt gebruik van een zelflerend algoritme waardoor op basis van gezichtskenmerken persoonlijk brillenadvies gegeven kan worden. “Wanneer je een optiekzaak binnenloopt en er is niemand om je te helpen, dan is de kans groot dat je weg zult gaan,” aldus Bram Bruijns, directeur digital & innovation bij Hans Anders, in het persbericht. “Dit geldt ook voor een online bezoek. “Om een optimale gebruikerservaring neer te zetten, willen we onze klanten online ook het advies kunnen bieden die ze ontvangen in de winkels en ze daardoor verder helpen met het oriëntatie proces.

Het online brillenadvies start met een scan van het gezicht via smartphone of de camera van een computer. Hiermee verzamelt de techniek 17 gezichtskenmerken en 24 bril datapunten. Denk hierbij aan de kaaklijn, de kleur van de huid en de vorm van de wenkbrauwen. Vervolgens worden de tien beste brilmatches getoond.