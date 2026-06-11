Happy bed × A fish named Fred: De meest gedurfde vangst voor je slaapkamer

Het begint met iets eenvoudigs: de wens voor een slaapkamer die goed voelt zodra je binnenkomt. Niet alleen comfortabel, maar ook warm en persoonlijk. Een ruimte met sfeer, karakter en een eigen stijl.

En dat is precies waar comfort en karakter samenkomen.

De samenwerking tussen HappyBed en A fish named Fred combineert de zachtheid en het comfort waar HappyBed om bekendstaat met de speelse energie en gedurfde persoonlijkheid van Fred. Denk aan rijke stoffen, expressieve prints en details die direct meer leven in de kamer brengen, met behoud van de rust en het comfort die een slaapkamer nodig heeft.

Fred is niet langer alleen in je kledingkast, maar nu ook in je slaapkamer. Slaap lekker. Droom groots.

Credits: A fish named Fred

Veel slaapkamers richten zich tegenwoordig op rustige tinten en eenvoud voor een mooie, ontspannen sfeer. De toevoeging van wat meer kleur en persoonlijkheid verandert het gevoel van een ruimte echter volledig. Een kamer voelt daardoor warmer, uitnodigender en gedenkwaardiger.

En dat is precies het gevoel dat deze samenwerking creëert.

Het beddengoed voelt zacht en hoogwaardig aan. De ontwerpen voegen precies genoeg karakter toe om de kamer te laten opvallen zonder te overheersen. Stijlvol genoeg om het interieur naar een hoger niveau te tillen en comfortabel genoeg om 's ochtends nooit meer uit bed te willen komen.

Om de look compleet te maken, zijn de kussenslopen ook los verkrijgbaar. Dit maakt het eenvoudig om te mixen, matchen en een subtiele Fred-touch aan elke slaapkamer toe te voegen.

Het voelt bijna als mode in de slaapkamer, op de best mogelijke manier.

Credits: A fish named Fred

De samenwerking weerspiegelt ook de steeds nauwere band tussen mode en interieur. Mensen willen niet langer alleen functionele producten. Ze willen producten met gevoel, die iets zeggen over wie ze zijn.

Daarom gaat deze collectie over meer dan alleen slapen. Het gaat om het creëren van een slaapkamer die expressief, comfortabel en vol persoonlijkheid is.

De collectie bevat drie kenmerkende Fred-prints, verkrijgbaar via A fish named Fred. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment van tien exclusieve ontwerpen, gecreëerd in samenwerking met HappyBed.

Nu klinkt naar bed gaan met Fred plotseling als een heel goed idee.

Dus of je nu een subtiele Fred-touch wilt toevoegen of volledig gedurfd wilt gaan in de slaapkamer, de volledige collectie wacht om ontdekt te worden.

Slaap Happy. Slaap Fred.

Credits: A fish named Fred

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