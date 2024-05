Heeren van Nuland opent nieuwe winkel voor jongere generatie: Guys van Nuland

Wie door de Bossche Hooge Steenweg wandelt, zal opvallen dat een nieuwe herenmodezaak binnenkort zijn intrede doet. Guys van Nuland, het nieuwe concept van mannenmoderetailer Heeren van Nuland, opent op 4 mei officieel haar deuren, zo meldt de bedrijfsassistente telefonisch aan FashionUnited.

“Guys van Nuland is het jongerenconcept van Heeren van Nuland”, zo vertelt ze. “Vandaar ook de referentie naar ‘guys’.” De winkel speelt in op de jongere generatie met een lagere prijscategorie dan het reguliere concept. “We zullen dezelfde service bieden als dat men van ons gewend is, maar in deze winkel ligt onze focus op merken zoals Scalpers en Ecoalf.”

Guys van Nuland wordt het broertje van mannenmoderetailer Heeren van Nuland dat winkels heeft in Den Bosch en Oss. Heeren van Nuland is een familiebedrijf dat al ruim 30 jaar ‘bewust kiest geen doorgeefluik van merken te zijn’, zo staat op de website. De herenmodezaak heeft merken in het portfolio zoals Gant, Boss en Joop!.