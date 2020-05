Helft consumenten blijft ook nu trouw aan favoriete winkel, maar dan online

Bijna veertig procent van de Nederlanders geeft aan meer dan ooit online te shoppen op dit moment. De intelligente lockdown waar Nederland in zit heeft gezorgd voor een sterke toename van virtuele ervaringen en online shoppen, zo meldt Mastercard op basis van onderzoek. Opvallend genoeg blijft meer dan de helft van de online shoppers wel trouw aan hun favoriete winkel.

Vier op de vijf respondenten van het onderzoek geeft wel aan verschillende websites te bezoeken voor de beste deals. Prijs speelt bij tweederde de grootste rol en de overige 32 procent kiest juist voor snelheid als het gaat om online shoppen. Veel websitebezoeken resulteert echter niet meteen tot meer omzet, namelijk zes op de tien van de ondervraagden geeft aan dat ze ‘windowshoppen’: een wensenlijst maken maar niet daadwerkelijk kopen.

“We passen ons allemaal aan de nieuwe manier van leven aan, en daar komt logischerwijs ook meer online shoppen bij kijken. Dit gaat niet alleen op voor basisbenodigdheden, maar ook voor virtuele ervaringen zoals bijvoorbeeld films en onlinefitnessklassen”, stelt Jan-Willem van der Schoot, country manager Mastercard Nederland, in het persbericht. “Toegang tot een digitale economie is nu belangrijker dan ooit en daarom blijven we werken aan een eenvoudige en veilige shopervaring voor iedereen. Of het nu gaat om basisbenodigdheden of virtuele ervaringen.”