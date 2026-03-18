Helft consumenten keurt weinig innovatieve merken af

Innovatie is voor de meerderheid van de consumenten een doorslaggevende factor in merkloyaliteit. Blijft een kledingmerk achter, dan overweegt 71 procent over te stappen naar een concurrent. Dit blijkt uit een survey onder duizend mannen en vrouwen, uitgezet door het agentschap Nobears, dat de bevindingen deelt in een persbericht.

Vernieuwing wordt in het onderzoek breed gedefinieerd. Het verbeteren van de kernproducten of diensten wordt door 46 procent van de respondenten als de belangrijkste factor gezien. Een snelle klantenservice (39 procent) en het slim toepassen van technologieën zoals AI (30 procent) vormen de nummer twee en drie van de verwachtingen.

Naast productverbetering wordt ook de efficiëntie van het aankoopproces kritisch beoordeeld. Ongeveer 27 procent van de consumenten ziet het vereenvoudigen van processen, zoals makkelijk en snel bestellen, als een noodzakelijke innovatieve zet. Dat heikele punt in de winkelervaring is natuurlijk ook aan de pakketbezorgers; Volgens Nobears lopen zij vaker achter op innovaties dan de merken zelf.