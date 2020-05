‘Helft winkeliers heeft geen afspraken kunnen maken over huur’

Winkeliers en pandverhuurders werden weken geleden opgeroepen met elkaar in gesprek te gaan wat betreft de huurafspraken. Uit rondvraag van Detailhandel Nederland blijkt nu dat de helft van winkeliers geen afspraken heeft kunnen maken over de opschorting van de huur. Diverse partijen uit de retail- en vastgoedsector kwamen een maand geleden tot een Steunakkoord zodat de financiële pijn verdeeld zou worden tussen retailers, verhuurders, banken en de overheid.

De retailers die wel afspraken hebben kunnen maken hebben voornamelijk een (gedeeltelijke) opschorting gekregen over de maanden april en mei. Kwijtscheldingen zijn bijna niet gedaan. Bijna alle winkeliers geeft aan contact te hebben gezocht met de verhuurder van hun pand om een regeling te bespreken. Er is vaak melding gedaan van een verstoorde communicatie en stroeve onderhandelingen.

Het Steunakkoord van afgelopen april meldt dat retailers die van april tot en met juni minimaal 25 procent omzetverlies lijden als gevolg van de coronacrisis, in aanmerking komen voor huuropschorting. Het akkoord werd beklonken door Detailhandel Nederland, IVBN, Vastgoed Belang, VGO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de NVB. Winkeliers geven aan dat opschorting slechts een tijdelijke oplossing is en dat er afspraken moeten komen over korting of kwijtschelding. De partijen betrokken bij het Steunakkoord gaan voor het einde van mei weer in overleg over een vervolg.