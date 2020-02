Hema-assortiment vanaf vandaag te koop bij Jumbo Foodmarkten in Breda en Tilburg

Jumbo en Hema onthullen de eerste stap in hun commerciële samenwerking. Vanaf vandaag zijn Hema-producten te koop in de Jumbo Foodmarkten in Breda en Tilburg, zo meldt Hema in een persbericht.

De uitrol van Hema-producten bij Jumbo locaties in Nederland en België zal de komende anderhalf jaar plaatsvinden. Vanaf de zomer zullen non-food artikelen van Hema ook verkrijgbaar zijn op de website van Jumbo. De samenwerking omvat kookgerei, tafelaankleding, panty’s en sokken, haarmode, schrijfgerei, theedoeken, glazen, feestartikelen en kaarsen van Hema.

“Vandaag wordt echt tastbaar hoe twee oer-Hollandse merken elkaar kunnen versterken,” aldus CEO Tjeerd Jegen van Hema in het persbericht. “En dit is nog maar het begin. Het komende jaar bundelen we op meerdere fronten onze krachten met Jumbo. Van het openen van combinatiewinkels tot de co-sponsoring van het team Jumbo-Visma. Deze samenwerking past in de strategie van Hema om uit te groeien naar een wereldwijd merk.”

Afgelopen december werd duidelijk dat Jumbo en Hema een overeenkomst hadden bereikt voor een commerciële samenwerking. Eerder zou Hema nog samen gaan werken met Albert Heijn, maar die samenwerking is van de baan. Naast de verkoop van Hema-producten bij Jumbo-locaties houdt de samenwerking ook in dat Jumbo 17 Hema-winkels overneemt. Jumbo en Hema gaan daarbij op zes stationslocaties een gezamenlijk winkelconcept ontwikkelen waarbij Jumbo het foodassortiment levert.

Beeld: Jumbo beeldbank