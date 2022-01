Hema en Zeeman in top tien winkels met meeste verkooppunten in Nederland

Hema en Zeeman staan in de Nederlandse top tien van winkelformules met de meeste verkooppunten. Dat blijkt uit cijfers van databureau Locatus, ieder jaar een top honderd samenstelt van Nederlandse winkelformules op basis van het aantal verkooppunten. Hema en Zeeman staan respectievelijk op plek vijf en tien in de lijst. Hema heeft in Nederland 540 winkels, Zeeman heeft er 454.

Verder staan er vooral veel supermarkten, drogisten, tankstations en winkels voor huishoudartikelen bovenaan de top honderd. Deze wordt aangevoerd door Kruidvat met 974 vestigingen; daarna volgen Albert Heijn en Jumbo met respectievelijk 949 en 662 filialen.

Andere winkels die ook kleding of schoenen verkopen in de top honderd staan zijn Shoeby, TerStal, Wibra, Hunkemöller, VanHaren, Only en C&A.

Locatus brengt ook altijd een top honderd uit met daarin de formules met het grootste winkelvloeroppervlak. Ook daar winnen de supermarkten en bouwmarkten. Hema staat als enige verkoper van mode in de top twintig: op plek negen, met in totaal 398.479 vierkante meter. C&A, H&M, Scapino en Zeeman staan op plek 20, 23, 24 en 27, met tussen de 112.000 en 157.000 vierkante meter aan winkel.