Hema-medewerkster (23) neergestoken in filiaal in Wormer

Een 23-jarige Hema-medewerkster is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in de winkel in Wormer (Noord-Holland), meldt NH Nieuws. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht en er is een 21-jarige vrouw aangehouden.

De winkel werd afgezet met linten en er werd assistentie verleend door een mobiel medisch team uit Rotterdam. Wat de aanleiding van de steekpartij was, is nog niet bekend.

“De schrik zit er in. We ontfermen ons nu vooral over al ons personeel”, meldt Hema aan NH Nieuws. Hema hoopt dat dit niet zal zorgen voor toenemende agressie tegen winkelpersoneel. De vakbond laat weten mee te leven met de medewerker en haar collega’s.