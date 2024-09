Hema opent eerste tijdelijke Nijntje-winkel in België

Hema opent in oktober haar eerste tijdelijke Nijntje-winkel in Antwerpen. Het is de bedoeling dat bezoekers, jong en oud, een ware Nijntje-wereld binnenstappen, zo schrijft Hema in een persbericht. De winkel bevat diverse interactieve elementen, waaronder een fotomuur.

In de winkel kan de hele familie slagen. Zo is er kleding verkrijgbaar, maar kan men er ook schoolmateriaal vinden. De nieuwe ‘Hema x Nijntje’-collectie biedt iets voor iedereen en is exclusief verkrijgbaar in de tijdelijke winkel op de Meir in Antwerpen, zo is te lezen. Hema geeft wel mee dat de collectie ook ‘in beperkte mate’ beschikbaar is in andere Belgische Hema-filialen.

De Nijntje-winkel opent op 4 oktober en sluit op 31 oktober. De beleveniswinkel strijkt voor het eerst neer in België na succes in Nederland en andere buurlanden.