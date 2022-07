'Hema wil winkelbestand in Frankrijk verdubbelen'

Hema heeft toch expansie op het oog in Frankrijk, zo blijkt uit een interview van country manager Frankrijk bij Hema Stéphane Frankel bij Republik Retail. Binnen vier jaar tijd wil Hema het aantal winkels in het land verdubbeld hebben.

Vorig jaar sloot nog 10 procent van het Franse winkelbestand. Onrendabele winkels werden gesloten. De expansie van de aankomende jaren zal gedaan worden door middel van winkels in eigen beheer, geen franchising, zo vertelt Frankel aan Republik Retail.

In Frankrijk had Hema ook samenwerkingen met supermarkten Franprix en Casino. Deze werden eind vorig jaar stop gezet. "Het project was inderdaad een groot succes, met 350 shop-in-shops in twee jaar tijd bij Franxprix en Casino," aldus Frankel tegen het platform. "Maar we stoppen met deze marketing marketingmethode. Dit initiatief bewees dat Hema als merk werd herkend. Maar deze groei is echter ten koste gegaan van onze eigen winkels. We zullen weer gaan diversifiëren zodra ons netwerk optimaal is."

Hema kondigde begin 2021 de nieuwe strategie aan. De retailer zou zich gaan focussen op de kernmarkten Benelux en Frankrijk. Zo trok het zich terug uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk.