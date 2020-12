Hema-winkels blijven open, kleding wordt afgedekt

De Nederlandse winkels van warenhuisketen Hema zijn tijdens de lockdown open, maar verkopen voorlopig enkel levensmiddelen, bakkersproducten en verzorgingsproducten. Kleding, kerstartikelen en andere niet-levensmiddelen worden afgedekt. Dat is te lezen op de NOS.

Hema staat officieel niet op de lijst van essentiële winkels, zoals supermarkten en bakkers, die een uitzondering vormen op de sluitingsregel - maar blijft toch geopend, zij het met een aangepast aanbod. "Wij denken op deze manier supermarkten te kunnen ontlasten en de drukte meer te spreiden", aldus een woordvoerder van het warenhuis tegenover de NOS. Bovendien, zo stelt de woordvoerder: “We zijn de grootste banketbakker van Nederland. Het is raar om nu dicht te gaan."

Hema-werknemers zijn de hele nacht bezig geweest met het aanpassen van de winkels. “Bij filialen met meerdere verdiepingen blijft alleen de benedenverdieping open. Sommige schappen zijn met linten afgezet."

Hema is nog in overleg met de overheid over exact welke producten de komende tijd wel en niet mogen worden aangeboden.