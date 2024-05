Herenmode op een hoger niveau: Jac Hensen kondigt extra etage in Dordrecht aan

Jac Hensen, de toonaangevende herenmodewinkel, heeft op 16 mei een extra etage van 200 vierkante meter geopend in hun vestiging in Dordrecht. Deze spannende ontwikkeling biedt klanten een uitgebreidere “weten dat het goed zit”-ervaring en een breder assortiment aan stijlvolle herenkleding.

Voor de lezers bij wie Jac Hensen nog geen ingeburgerde status geniet, introduceren we dit in 1977 opgerichte tweede generatie familiebedrijf kort. Het elf winkels en één webshop tellende icoon in de herenmode staat bekend om zijn unieke formule. Naast de modevolgende man kunnen ook de stijlvolle heren met een grote maat of een lang postuur kunnen hier terecht voor de draagmomenten die wekelijks op hun agenda staan. Hoewel de collectie uitblinkt in de zakelijke dresscodes, zijn ook voor informele en casual gelegenheden outfits te shoppen. Het aanbod merken rijkt van eerlijk geprijsde eigen labels Nils en Hensen tot gevestigde namen als MAC Jeans, Scotch & Soda en sprekende niche brands als AT.P.CO en Loreak Mendian. Verdere hoogtepunten zijn mogelijkheden om een garderobe op maat te maken, de vele hangers gevuld met trouwpakken en de opvallende hoeveelheid duurzaamheidslabels aan de kleding.

Met de toevoeging van 200 vierkante meter etage aan de in 2017 geopende winkel krijgen de bezoekers in het centrum van Dordrecht de mogelijkheid om te genieten van een grotere selectie aan hoogwaardige herenkleding voor een eerlijke prijs. Iedereen die door de prijswinnende pui naar binnen stapt wordt met een welgemeend “welkom” ontvangen, waarna op verzoek (en onder het genot van een kop koffie) de hoogtepunten van de collectie getoond worden of door een ervaren stylist van advies op maat voorzien.

Op de vraag waarom er wordt gekozen voor het toevoegen van een extra etage antwoord Marketing Manager Lars Woordes: “We zijn iedere dag bezig om een stapje verder te komen. Voor de winkel in Dordrecht zien we dat naast de Dordtenaar ook veel mensen uit de regio, of zelfs België voorbijkomen. Dit zorgt ervoor dat de winkel uit zijn jasje groeit. Een extra etage biedt ons de mogelijkheid om extra bezoekers te kunnen ontvangen, zonder dat we inboeten op de winkelervaring, service en kwaliteit die mensen van ons gewend zijn. We hebben onze winkelformule hier letterlijk en figuurlijk naar een hoger niveau getild.”

Credits: Jac Hensen

Uitnodiging voor de opening

Om deze gebeurtenis te vieren, organiseert Jac Hensen speciale openings-activiteiten, waar klanten uit de regio worden uitgenodigd om als eregasten de nieuwe etage te verkennen en te genieten van exclusieve kortingen en activiteiten. Festiviteiten worden voortgezet tot en met 26 mei, waarbij ook het winkelend publiek van de binnenstad wordt getrakteerd wanneer ze het vernieuwde herenmode warenhuis aan de Vismarkt aandoen. Heb jij jouw volgende bezoek aan het centrum van Dordrecht pas later gepland? Dan is het fraaie art-deco pand alsnog een bezoek waard!

Over Jac Hensen

Het tweede generatie familiebedrijf Jac Hensen is sinds 1977 een vooraanstaande herenmodewinkel die bekend staat om zijn hoogwaardige kleding, uitstekende service en aandacht voor klant. Met elf inspirerende winkels door het hele landt biedt het een uitgebreid assortiment kleding voor feestelijke, formele en informele draagmomenten. Het mantra “Weten dat het goed zit”, iets wat ze in ieder onderdeel van de bedrijfsvoering laten terugkomen.

Over Jac Hensen Dordrecht

De eigenaren van de in 2017 geopende winkel in Dordrecht wonnen in 2019 de Dordtse Puienprijs voor de zorgvuldigere restauratie aan het vroegere Art Decopand uit 1919. Zo kreeg het pand zijn originele grijze kleur terug op basis van historisch onderzoek.