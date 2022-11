Herenmodemerk Laurent Vergne breidt uit naar België

Het Frans-Nederlandse herenmodemerk Laurent Vergne werkt samen met warenhuis Inno en zet daarmee voor het eerst voet op Belgische bodem, dat maakt het herenmodemerk bekend in een persbericht. Laurent Vergne is alleen verkrijgbaar via de website van het warenhuis.

Volgens Selma Chenitir van Inno past de samenwerking bij het Belgische warenhuis: “Het modehuis sluit met zijn Franse heritage goed aan bij onze Belgische klanten. We zijn trot dit merk toe te kunnen voegen aan ons merkenbestand.” De ambitie is er om het modemerk ook offline te verkopen.

Het herenmodemerk plant verder om een foundation op te richten. Het doel daarvan is om initiatieven te ondersteunen die jongeren uit moeilijke situaties begeleiden, zo is te lezen.

Laurent Vergne werkte jarenlang voor modehuizen, zoals Sandro, Hermes en Paul Smith. In 2020 richtte hij zijn gelijknamige herenmodemerk op. Het herenmodemerk richt zich op de ‘moderne man’ die zich wil kleden voor werk of reizen. Het aanbod bestaat uit blazers, broeken, truien, shirts, accessoires en zwemkleding. Ieder kledingstuk is voorzien van een inspirerende quote die de oprichter, Laurent, ook kracht en motivatie geven.