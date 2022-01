Herenmodezaak Spandaw ontvangt als eerste modewinkel MVO-certificaat: “We waren echt verrast”

Bart en Geerke Spandaw waren een beetje verbaasd toen onlangs bleek dat zij in aanmerking kwamen voor een MVO-certificaat. Vorige week werd het uitgereikt aan hun herenmodezaak Spandaw Mannen, naar eigen zeggen de eerste modewinkel in Nederland die een dergelijk certificaat op zijn naam heeft staan. FashionUnited spreekt Geerke Spandaw aan de telefoon. “We waren echt verrast. Bij ons zit het gewoon in de aard van het beestje.”

Mensen, planeet en winst

Het MVO-certificaat wordt uitgegeven aan bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen en zich inzetten voor verduurzaming. Dat wordt beoordeeld aan de hand van drie wegingsfactoren: people, planet; en profit (mensen, planeet en winst, red.). De eerste factor heeft betrekking op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van het bedrijf, maar ook op de sociale omgang en persoonlijke begeleiding van personeel. Onder de noemer <em&>planet wordt gekeken naar onder meer de CO2-voetafdruk, energiebesparing en inzet voor de circulaire economie. Tot slot is er profit: daarbij wordt gekeken naar de typen investeringen en samenwerkingen van een bedrijf, zoals connecties met duurzame leveranciers en sociaal-maatschappelijke initiatieven.

Geerke Spandaw legt de nadruk vooral op planet en profit, zegt ze aan de telefoon. “We doen ook veel op het gebied van people,” gaat ze verder, “Maar daar zeg ik liever niet zo veel over. Het gaat er uiteindelijk om dat de mensen die bij ons werken, weten wat ze aan ons hebben.”

En op het vlak van planet en profit valt er al genoeg te benoemen. Geerke en Bart Spandaw zetten vooral in op meer verantwoorde inkoop. “Vanaf 2019 zijn we daar echt op gaan zitten. Sindsdien willen we van elk product weten: waar komt het vandaan en hoe is het geproduceerd? Het startpunt is voor ons niet de modetrend, maar wat leveranciers op het gebied van duurzaamheid doen. Daar vragen we dan ook elke keer naar. Ben je ermee bezig? Ja? Laat maar eens zien, wat heb je liggen?”

“Dan komen er mooie stukken tevoorschijn,” zegt Geerke Spandaw. Een bodywarmer van gerecyclede petflessen, bijvoorbeeld. Een composteerbare polo. Jassen gevuld met gerecycled dons. Daar wil Spandaw nog iets over zeggen. “Er heerst een dogma op het gebruik van dierlijke producten, met name bont.” Dat moet anders, vindt Spandaw. Bont moet gebruikt kunnen worden. “Tenminste, als het bont gekoppeld is aan de biologische voedingsindustrie en niet aan de fokindustrie.” In de biologische voedingsindustrie geldt het bont als restproduct, stelt Spandaw, en dus is het gebruik ervan eerder verantwoord.

Duurzamere producten koopt Spandaw in tot ons budget daarvoor op is. “Dan vullen we de collectie aan met trenditems, maar ook die zijn meer slow fashion dan fast fashion. We vinden kwaliteit echt belangrijk.”

Nog zoiets: in het voorjaar deelt Spandaw sinds een aantal jaren bloembollen uit aan klanten. “Voor de bijen en andere insecten,” verklaart Geerke Spandaw. “We leggen de klanten dan ook uit waarvoor die bollen zijn, en waarom we dit doen.” Zelf hebben Bart en Geerke Spandaw ook een grote bloementuin. “We doen het voor de kinderen van de kinderen. Voor hen is het nodig dat we naar de toekomst kijken.”

Niet afketsen, maar investeren

Als bedrijf doet Spandaw investeringen om leveranciers te stimuleren om groener te gaan produceren. “Neem een van onze jeansleveranciers,” begint Geerke Spandaw. Die had het ‘groene deel’ niet onder controle. Dus zeiden wij: ‘Wij kopen bij jou in, als jij gaat vergroenen. Dan kopen we vervolgens jouw groenere producten weer.’ Niet afketsen, maar investeren. Dat is de manier. Afgelopen zomer hoorden we van een wereldwijze speler dat wij ‘de enige zijn die er zo mee bezig zijn’. En we zijn maar een kleine winkel.”

Ook lokaal gaat Spandaw lokaal bijzondere samenwerkingen aan. “We werken graag samen met andere bedrijven. Met een startende bonbonmaker uit de buurt hebben we in december een leuke actie georganiseerd om hun naamsbekendheid te vergroten. We gaven een kop koffie van onze overbuurman De Konditorei weg met het gevolg dat onze klanten er aan de overzijde er een gebakje bij kochten. Zo helpen we collega’s ook in coronatijd. Het is niet zo van: kijk ons eens,” benadrukt Spandaw. “We moeten het gewoon samen doen.”

Het certificaat komt straks in de winkel te hangen, bevestigt Geerke Spandaw. “Ik ga er dit weekend een lijstje voor kopen. We gaan het ook nog wel vieren, hoor. We waren zelf zo verrast dat we het certificaat kregen. Ik heb de benodigde gegevens voor het certificaat een tijd geleden ingestuurd, maar ik dacht: het stelt toch niets voor? Blijkbaar doet het dat wel.”