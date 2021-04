Heropening winkels zorgt voor rijen, INretail spreekt van soepel verloop van de dag

Dat winkels vandaag weer klanten mochten ontvangen zonder vooraf een afspraak te maken, zorgde in diverse steden voor veel volk op de been. Al rond het middaguur werden op social media beelden gedeeld van drukte bij onder andere Primark. Brancheorganisatie INretail geeft in een persbericht aan dat de eerste dag soepel verloopt en op de drukke plekken goed wordt gehandhaafd door medewerkers.

“Nederland kent 2.500 winkelgebieden en nergens zijn alarmsignalen afgegaan. Waar drukte in potentie te verwachten is, zijn goede voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij een aantal landelijk bekende formules is sprake van rijvorming en dat wordt door medewerkers en met hulpmiddelen als stickers, linten of dranghekken in goede banen geleid. Het overall beeld geeft een erg positieve indruk.” De brancheorganisatie geeft daarnaast aan dat ondernemers blij zijn dat het kopen op afspraak als hindernis is weggenomen.

INretail roept consumenten daarnaast op om op doorgaans rustigere tijdstippen te gaan winkelen, zoals de ochtenden en het begin van de week.