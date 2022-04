Het Belgische tassenmerk Kaai ook te koop in Nederland

Een selectie tassen van het Belgische merk Kaai is verkrijgbaar bij de Bijenkorf in Amsterdam en Den Haag en via de Nederlandse webshop van het warenhuis. Dat heeft het Belgische handtassenlabel bekendgemaakt via een persbericht.

Oprichters Ine Verhaert en Helga Meersmans lanceerden in 2018 Kaai, een tassenmerk dat het praktische met het esthetische verzoent: luxueuze maar stevige tassen met ruimte voor een laptop of tablet en andere essentiële (kantoor)spullen.

Daarover vertelden de oprichters tegen FashionUnited in 2021: "Er ging een lange zoektocht aan vooraf om die beoogde functionaliteit te kunnen combineren met een kwalitatieve buitenzijde. We gingen over de hele wereld op onderzoek uit: van Italië en Spanje tot in Azië. Ook het leer was belangrijk, dat moest mooi én praktisch zijn. We vonden uiteindelijk Italiaans leer, behandeld met een innovatieve technologie die het beschermt tegen krassen, water en zonlicht. De grote expertise voor businesstassen concentreert zich in Zuid-China, daar vonden we een fabriek die ook werkt voor luxemerken. Zij hebben speciale machines die ervoor zorgen dat alles tot op de millimeter goed zit - erg belangrijk als een laptop in een tas moet passen.”

Drie jaar na oprichting opende het tassenmerk (in april 2021) een Brusselse shop in de Koningsgalerij. Kaai had op dat moment al een flagshipstore in het Anwerpse modekwartier, circa vijftien verkooppunten in België en vijftien in het buitenland. Kaai heeft tevens een webshop.

Een tas kost tussen de 300 en 700 euro.

Lees hier het interview uit 2021 met Kaai: Belgisch tassenmerk Kaai opent tweede shop op unieke Brusselse locatie

Beeld: Kaai, eigendom Kaai. Via Ema Tucak PR.