Het Bredase Folcstudio B.V. is failliet

De damesmoderetailer Folc Studio, dat over de naam Folcstudio B.V., in het register staat, is op 30 mei failliet verklaard, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Curator L.L. Prinsen onderzoekt op dit moment de oorzaak van het faillissement, meldt het advocatenkantoor MannaertsAppels telefonisch aan FashionUnited.

Het faillissement betreft de winkel aan de Houtmarkt in Breda en de webshop. De webshop stond al een tijdje op zwart.

In januari schreef de damesmoderetailer op sociale media dat ‘het na zes fantastische webshop jaren’ zijn virtuele deuren sluit om de focus te leggen op de fysieke winkel. “Onze plannen voor 2023, Folc The Boutique groter maken en daar alle passie en fashion liefde in steken”, zo schreef Folc Studio. Nu blijkt het doek te vallen.

Folc Studio is een damesmoderetailer en opgericht in 2017 door Marleen Tomassen. De damesmoderetailer verkocht on-trend items via een webshop en later via de winkel in Breda.