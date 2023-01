Het is weer inkoopseizoen: zo bestelt Veronique Gallé van Reset Fashion FW23

Voor Veronique Gallé, eigenaar van de Arnhemse damesmodewinkel Reset Fashion, is het glas altijd halfvol. Ze zegt het zelf, met opgewekte stem, als FashionUnited haar spreekt aan de telefoon in de vroege weken van het beursseizoen. Gallé begint de inkoop van de najaarscollectie 2023 met karakteristiek optimisme, ondanks de uitdagingen waar de fysieke moderetail vandaag de dag voor staat.

Haar winkel was tot tien jaar terug een franchise van de merken Jackpot en Partout, maar die stopte. Gallé nam de zaak destijds over en gaf hem zijn nieuwe naam: Reset Fashion, een verwijzing naar de transformatie die de winkel toen doormaakte en naar de continue vernieuwing die mode biedt. Gallé biedt klanten dagelijks een modieuze ‘reset’ met een breed assortiment aan merken, waaronder Nukus, Opus, Beaumont en Gestuz.

Hoe zou je de stijl van Reset in een paar woorden omschrijven?

“De stijl van Reset is modebewust, maar we hebben ook basics - en dan heb ik het over mooiere, meer luxe basic stijlen. We gaan voor kwaliteit en goede stoffen, ik houd niet zo van ruches en touches. In een paar woorden zou je de stijl business casual kunnen noemen, met een sportieve inslag.”

Waar ben je in het inkoopproces?

“Ik moet er nog aan beginnen. Maar zo vroeg inkopen hoeft bij ons ook niet altijd. Sommige van onze merken zitten qua timing heel dicht op de markt, vooral Opus en Someday - daar koop ik de najaarscollectie meestal pas in de vroege zomer in. Dat ik nu nog niet alles hoef te bestellen voor volgend najaar vind ik wel fijn. Later in het jaar kan ik nog beter inspelen op de markt. Dan kan ik nog kijken hoe het de komende maanden loopt, waar ik minder van moet kopen of waar juist meer behoefte aan is.”

Koop je ook nog in op gevoel?

“Ja, zeker. Kleding is ook nog steeds emotie. Beleving bij het winkelen is belangrijk - als dat niet zo was, zou iedereen wel kleding op het internet kopen. En beleving krijg je als je zelf ook met beleving inkoopt. Soms moet je ook gewoon iets nieuws proberen om verder te komen. Daar houd ik van.”

Waar komt je inspiratie dan vandaan?

“Vooral uit de bladen waar ik op geabonneerd ben. Soms uit televisieprogramma’s: de mode-items van Rtl Boulevard bijvoorbeeld - al vind ik die wel eens een beetje over the top - of ik kijk naar wat de presentatoren dragen. Maar ik kijk in het dagelijks leven ook gewoon goed om me heen.”

“De merken waarmee we werken presenteren natuurlijk zelf ook steeds nieuwe dingen. Die krijg ik via het internet te zien, of de merken sturen ons lookbook op, dan kunnen we ook vast kijken wat we interessant vinden.”

“Deze winter kan ik niet naar Modefabriek, maar daar ben ik afgelopen zomer wel geweest, met het team. We hebben er toen echt een dagje van gemaakt. Ik vind het goed als mijn collega’s af en toe wat mode opsnuiven en kunnen zien wat er allemaal te koop is.”

Hoe ziet het inkoopproces er daarna uit?

“Ik heb een aantal partnermerken, zogezegd. Dat zijn onder meer Opus, Someday en Nukus. Met hen spreek ik een aantal vierkante meters winkeloppervlak af, en die vullen we dan samen in. Bij die merken ga ik langs om de collectie te bekijken. Voorafgaand aan de inkoop bespreken we ook onze verwachtingen voor het seizoen met elkaar. Wat denken we dat consumenten gaan doen? Worden ze voorzichtiger, of juist niet? Uiteindelijk komt daar dan een bepaald budget uit, waar ik me vervolgens redelijk aan houd.”

“Deze merken zijn onze pijlers. Dat wil niet zeggen dat we een leven lang aan elkaar vast zitten, maar vooral dat we nauw samenwerken, ook wat flexibiliteit en nalevering betreft. Vooral Opus en Someday zijn op dat vlak vernieuwend. Ik kan bij hen een artikel nabestellen via een speciale B2B-app en dat rechtstreeks naar de klant laten sturen. Ik krijg alleen de factuur. Dat betekent dat ik ook de omzet krijg, in plaats van een webwinkel waar de klant ook naartoe zou kunnen gaan.”

“Voor het inkopen is die flexibiliteit fijn. Ik hoef niet alle financiële verantwoording op me te nemen: als retailer en merk nemen we die samen.”

Hebben deze merken nog iets te zeggen over hoe hun vierkante meters in de winkel worden ingericht?

“Eigenlijk niet, maar wat wel uitmaakt: Opus en Someday bieden voor sommige items hele mooie reclamefotografie aan om in de winkel te gebruiken. Die kun je dan naast een mooie etalagepop hangen. Dat geeft wel een sterk beeld. De bedoeling is dat die items extra verkocht worden natuurlijk, daar ga ik ook wel in mee. Maar als ik iets absoluut niet wil omdat ik denk dat het niet werkt, dan doe ik het ook niet.”

Hoe werkt het met andere merken?

“We hebben daarnaast veel broekenmerken, zoals Angels, Florèz en Para Mi. We hebben ook nog echt zo’n ouderwetse broekenwand. Juist omdat we zo veel broeken hebben, komen veel dames bij ons voor een goede broek. Een goede broek vinden is moeilijk, dus als het bij ons lukt komen ze vaak terug: om de broek nog een keer te kopen, of om iets te zoeken voor erbij, zoals een bovenstuk of een riempje. We hebben ook veel jassen. Jackpot had een sterke focus op buitenkleding, dus klanten verwachten dat ze die hier nog steeds kunnen krijgen. Jassen zijn best een risicovolle categorie, maar ik koop ze toch altijd goed in. Dan kijk ik: wat past er verder nog goed bij die kledingstukken? En wat is er nieuw? Vernieuwing is belangrijk, ook voor ons als winkel.”

Werk je al lang met dezelfde merken, of wissel je regelmatig?

“Ik ben niet zo van het wisselen met merken. Ik ben heel consciëntieus wat dat betreft. Ik blijf bij mijn keuzes. Zelfs wie met een merk wil stoppen moet het toch eerst nog een paar seizoenen proberen, vind ik. Maar merken komen en gaan zelf natuurlijk ook, daar doe je niets aan.”

“Naast onze hoofdmerken hebben we wel een aantal kleinere merken: onze jus-merken, zoals ik ze noem. Het zijn de merken die het goed doen in de etalage, zoals Anna Alcazar of Sophie Schnoor - dat merk is best jong voor ons, maar het maakt echte eyecatchers. Daarmee kun je je etalage optillen. Dat doe ik dus wel: als ik iets tegenkom waarvan ik denk joh, dát vind ik leuk, dan neem ik het mee.”

Aan eyecatchers hangt soms ook een prijskaartje. Wat merken jullie van de inflatie, en wat doen jullie daarmee?

“Iedereen heeft ermee te maken, wij ook. Natuurlijk is het lastig, maar ik ga al 35 jaar mee in de retail en ik weet dat er altijd pieken en dalen zijn. Ik geloof zeker dat de inflatie impact heeft, maar toch. Als ik nu een heel duur mooi blazertje op sociale media plaats, is het in een week verkocht. De duurste blazer. Moet je vanwege de inflatie stoppen met dure blazers inkopen? Ze worden gewoon verkocht, hoor. Value for money, heet dat. Het is typisch Nederlands. Als het het geld waard is, geven Nederlanders het er wel voor uit.”

“Bovendien: alles wordt duurder, en besparen kan behalve uit de lengte natuurlijk ook uit de breedte. Ik denk dat mensen nog duidelijker keuzes gaan maken, niet alleen in waar ze hun geld aan uitgeven, maar ook in de plekken waar ze het uitgeven. Daarom is het belangrijk dat je als ondernemer onderscheidend blijft. Dat betekent: actief bezig blijven, vernieuwen, dingen organiseren. Private shopping, shows, evenementen… Er moet iets te zien en te beleven zijn. Daarmee creëer je betrokkenheid.”

“Wat mij betreft kun je als moderetailer beter niet te weinig inkopen. Denk aan de vitrine van de slager. Als die maar voor de helft gevuld is denk je als consument al snel: nou, die heeft ook niet veel keus. Zo is het ook voor modewinkels. Veilig inkopen werkt niet, denk ik. Zelf houd ik liever spanning in mijn collecties, dan is de kans groter dat ik ze verkoop - en als dat niet gebeurt, verkoop ik ze later. Spanning dus, ook al is de markt onzeker. Angst is een slechte raadgever. Je moet je eigen koers blijven varen en geloven in jezelf. Dat is het beste wat je kunt doen.”

Als retailer krijg je natuurlijk ook met prijsstijgingen te maken. Reken je die door aan klanten of lever je in op marge?

“Ik zeg: neem dit jaar en volgend jaar genoegen met iets minder als winkelier. Ik kijk wat scherper naar vermaakkosten, maar verder verander ik weinig.”

Welke andere ontwikkelingen hebben invloed op je inkoopproces dit jaar?

“Ik kijk steeds meer naar duurzaamheid. Ik wil geen producten van honderd procent polyester inkopen, en ik onderzoek hoe kledingstukken worden gemaakt en waar. Ik heb het liefst dat producten uit Nederland of elders in Europa komen. Ik ben niet groener dan groen hoor, dat wil ik best toegeven, maar ik denk dat het echt helpt als we allemaal een beetje harder ons best doen. Wat dat betreft kies ik liever voor een hogere prijs en een langere levensduur, dan goedkoop en snel.”

Neem je daarin zelf vooral het initiatief, of doen de merken waarmee je werkt dat ook?

“De merken waarmee ik werk weten dat ik met duurzaamheid bezig ben, en dat zijn ze zelf vaak ook. Maar wat vooral telt: de klanten vragen ernaar, dus ik moet er iets over kunnen vertellen. Dan kunnen klanten op basis daarvan hun eigen keuze maken.”

Wat verwacht je van het seizoen?

“Het wordt een spannend najaar. Wat gaan de prijzen doen, wat gaat er gebeuren op het vlak van energie? Een makkelijk najaar wordt het denk ik niet, maar goed - het is maar net hoe je het invult.”