Het lage inkomensvoordeel moet naar hogere lonen en niet naar de bedrijven, vindt FNV

Het kabinet wil het lage inkomensvoordeel (LIV) met zestig procent verhogen. Grote ondernemingen krijgen daardoor een flink belastingsvoordeel, volgens FNV. Bedrijven krijgen de loonkostensubsidie alleen als de salarissen van medewerkers laag wordt gehouden. De vakbond FNV wil de premie, die de bijnaam ‘primarkpremie’ heeft gekregen in de afgelopen jaren, naar hogere lonen zien gaan en niet naar aandeelhouders.

De vakbond eist in de onderhandelingen over een cao bij onder andere de Bijenkorf dat vele voordelen die de directies door de verhoging van de LIV krijgen, op de rekeningen van de medewerkers te zien zijn, zo is te lezen.

Het kabinet voerde de verhoging van de LIV stilzwijgend in, zo staat in het persbericht. Het plan was om de subsidie ook over 2023 te verhogen. Daar stak GroenLinks een stokje voor. Eerder werd toegezegd dat de premie in 2025 werd afgeschaft. De FNV laat weten zich af te vragen hoe hard deze toezegging is nu het kabinet de premie toch opeens verhoogt.

Linda Vermeulen, vakbondsbestuurder van FNV Handel: “‘Daar gaat een heel perverse prikkel vanuit. Het belastingvoordeel is alleen voor bedrijven die minimumloon betalen of net daarboven. Bedrijven zullen er dus alles aan doen om de salarissen van de medewerkers laag te houden. De mensen pikken dit niet. Dus gaan we door met onze acties en eisen we dat al dat geld bij de juiste mensen terechtkomt: de werknemers en niet de aandeelhouders.”