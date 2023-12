Het sluiten van alle Hema-restaurants in België nadert eindstreep

Hema sluit binnenkort zijn laatste twee restaurants in België om zich te kunnen focussen op kernactiviteiten. Het Nederlandse warenhuis sloot de afgelopen maanden stapsgewijs haar restaurants door het land heen.

De twee overgebleven Hema-restaurants in België bevinden zich in Turnhout en Gent. Deze sluiten definitief hun deuren in januari, zo schrijft het Nieuwsblad. En dat is allerminst naar de zin van de vele trouwe klanten.

Toch besloot Hema afscheid te nemen van haar restaurants. Hoewel de restaurants goed draaiden, wil het Nederlandse warenhuis zich focussen op de kernactiviteiten. De restaurants hebben daarbij geen prioriteit en vergen veel aandacht van medewerkers.

Wie het restaurant mist, kan nog altijd terecht bij de Hema in Nederland. Daar blijft het restaurant gewoon onderdeel van het concept.