Het V&D-pand in Sittard wordt overgenomen door Berden Mode, Wonen & Meer

Het V&D-pand in Sittard krijgt een nieuwe invulling. De gemeente Sittard-Geelen heeft een overeenkomst gesloten met Berden Mode, Wonen & Meer, zo maakt de algemeen directeur van het bedrijf, Paul Berden, bekend op LinkedIn.

In het ‘Huis aan de Markt’, dat voorheen bekend stond als het V&D-pand, zal een modewinkel van Berden Mode, Wonen & Meer komen. “De nieuwbouw zal een multifunctionele inrichting hebben. Denk aan winkelruimte, horeca, appartementen, openbare toiletten, een fietsenstalling en diverse gemeentefuncties”, schrijft Berden.

De algemeen directeur verwacht uiterlijk in 2027 open te gaan, in verband met diverse vergunningsprocedures. “We zijn ontzettend trots dat we naar deze mooie nieuwe locatie gaan. Daarmee krijgen we een perfecte winkellocatie in het hart van Sittard en dragen we ons steentje bij om het centrum verder te versterken.” De Berden modewinkel is tot de verhuizing nog te vinden op de Sittardse Steenweg.