Het zit 'm in de denimgenen: Indrukwekkende winkelruimtes creëren die onderwijzen en een band smeden

Zoals goed gedocumenteerd is, ondergaat de fysieke detailhandel een transformatie en dankzij het tactiele karakter van hun producten zijn denimmerken belangrijke spelers in het bevorderen van deze revolutie.

GESCHREVEN DOOR Tim Nash: Chief Thinker bij iiiF, Curator van Shop Drop Daily, een platform met innovatieve winkelconcepten, visual merchandising, pop-ups, etalages en merkwinkelomgevingen uit de hele wereld.

Het staat buiten kijf dat de rol van het winkelconcept fundamenteel aan het veranderen is, maar terwijl anderen worstelen om hun niche te veroveren, bevinden denimretailers zich in een uitstekende positie om de kans te grijpen winkelruimtes te herdefiniëren die de consument boeien en onderwijzen.

Merken als Diesel, Levi's, Madewell en Nudie hebben onlangs laten zien dat ze duidelijk begrijpen dat hun klanten niet alleen op zoek zijn naar producten maar ook naar ervaringen, en dat is precies wat ze doen. Deze merken creëren installaties die hun publiek op een relevante manier betrekken door hen fysiek onder te dompelen in de kern van het DNA van de producten.

Dankzij de inherent tactiele aard van jeans kunnen klanten in IRL (in real life)-ruimtes ze aanraken, voelen en passen, wat een echte zintuiglijke ervaring oplevert die niet digitaal kan worden geleverd. Het draait allemaal om het beheersen van de kunst van storytelling, het omhullen van bezoekers in de geschiedenis en het vakmanschap achter elk product, het uitvergroten van elke weefsel, steek en kleurstof.

Denim is meer dan alleen een stof; het is een cultureel icoon met een rijk erfgoed en de fysieke ruimte moet ervoor zorgen dat consumenten niet alleen weggaan met een spijkerbroek, maar ook met een stukje van die geschiedenis.

Levi's en Nudie Jeans verweven het intrinsieke DNA van hun producten en merken naadloos in een tastbare, consumentgerichte ervaring, waardoor een oprechte band ontstaat die de uitzonderlijke voordelen van hun denimaanbod op levendige wijze onderstreept.

Muziekkamer in Levi's® Haus of Strauss Mexico City. Credits: Courtesy of Levi's

Nudie Jeans reparatiewerkplaats, De Rode Winkel Utrecht. Credits: courtesy of Nudie Jeans

Om te slagen kunnen merken echter niet in het verleden blijven hangen. Ze moeten de kunst beheersen om naadloos aan te sluiten bij de toekomst, technologische vooruitgang te omarmen en in te spelen op de bredere lifestylekeuzes van de dragers.

Omdat denim een niet te missen onderdeel van de garderobe is, heeft het als geen ander relevantie in subculturen waardoor het een perfect platform vormt voor gecureerde ervaringen en direct met de doelgroep te verbinden. Hierdoor ontstaat er een band die verder gaat dan alleen transacties. Net als de evolutie van utilitywear naar een modestatement, moeten denimactiviteiten minder functioneel en veel meer verbonden zijn.

Calvin Klein's 'reimagined' denim statement geeft een gevoel van high fashion en stijl, terwijl Levi's samenwerking met Cafe!N op briljante wijze de inherente lifestyle-connectie van hun product benadrukt en consumenten op een dieper niveau aanspreekt.

Calvin Klein Jeans opnieuw vormgegeven installatie, Times Square Hong Kong. Credits: courtesy of Times Square

Levi's® | CAFE!N Pop-Up Store, Taichung City Taiwan Credits: courtesy of Levi's Taiwan

Merken moeten gebruikmaken van de kracht van tactiele ervaringen, verhalen vertellen en gedurfde installaties die het erfgoed en de technieken van hun producten effectief overbrengen. Ruimtes moeten meer zijn dan alleen een verkooppunt, het zijn visuele platforms om die band en loyaliteit te verdiepen die alleen het perfecte paar denim kan bewerkstelligen. Het is tijd om de perfecte pasvorm te vinden.

Levi's heeft op Art Basel Miami een ongeëvenaarde personaliseringservaring gecreëerd die volledig in het teken staat van zelfexpressie en die het grote belang van persoonlijke interactie en betrokkenheid in de wereld van denim en kunst onderstreept.

Credits: Levi's® Haus Pop-Up Art Basel Installation, Miami, courtesy of Levi's

De display van AGI Denim onderwijst en informeert bezoekers op ingenieuze wijze over duurzame denimproductie door een tactiele en meeslepende ervaring te bieden die in de ingewikkelde details van milieubewuste jeansproductie duikt en het bewustzijn over de toekomst van de mode vergroot.

Credits: AGI Denim Exhibition Space, Denim Futures London, courtesy of Mills Fabrica