Highsnobiety stopt met retail

Het platform, onderdeel van de Berlijnse online retailer Zalando, stopt aan het einde van het jaar met zijn commerciële tak, zo meldt Highsnobiety dinsdag. De focus komt weer te liggen op de uitgeverij – het onderdeel dat Highsnobiety tot een van de bekendste namen voor sneakers en streetwear heeft gemaakt – en op de activiteiten als cultureel agentschap. Deze stap valt samen met de viering van het twintigjarig bestaan van Highsnobiety.

De herstructurering heeft ook gevolgen voor het personeel. Ongeveer 50 banen in de retail en ‘aangrenzende afdelingen’ van het bedrijf worden hierdoor geraakt. Highsnobiety werkt tijdens de overgangsfase nauw samen met de betrokken medewerkers en zal hen blijven ondersteunen tijdens deze verandering, aldus de verklaring.

Ondertussen krijgt ook de flagshipstore aan de Berlijnse boulevard Unter den Linden een nieuw concept. De winkel, die pas in maart vorig jaar zijn deuren opende, wordt in de toekomst een ruimte voor tijdelijke pop-ups en evenementen. Hieronder vallen productactivaties van Highsnobiety en samenwerkingen met diverse merken.

Einde van de onlineshop

“Bij Highsnobiety draaide het altijd al om het helpen van onze community om te begrijpen wat nieuw en trending is, en om merken te helpen geloofwaardigheid op te bouwen bij het publiek dat het belangrijkst is”, aldus Highsnobiety-oprichter David Fischer. “In de afgelopen vijf jaar hebben we ons vermogen bewezen om culturele momenten te creëren die ver buiten de traditionele uitgeverijwereld weerklank vinden. Als we naar de toekomst kijken, is dat waar onze energie naartoe moet.”

Highsnobiety begon in 2019 met online retail om het redactionele gedeelte aan te vullen met een gecureerd aanbod van mode- en lifestyleproducten. Dit omvatte ook diverse eigen collecties en samenwerkingen met bekende merken. Toch heeft het bedrijf nu vastgesteld dat zijn ‘grootste langetermijninvloed ligt in het vormgeven van cultuur en niet in het exploiteren van een retailmodel via derden’, aldus de verklaring.

Dit lijkt ook terug te zien in de bedrijfsresultaten. De uitgeverij- en agentschapsactiviteiten vormen momenteel het grootste deel van Highsnobiety. De moeilijke marktsituatie en het zwakke consumentenvertrouwen dragen hier waarschijnlijk ook aan bij.