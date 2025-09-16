Hoe Action AI inzet voor groei en efficiëntie: NRF Retail Big Show

Parijs - Op de NRF Retail Big Show in Parijs sprak algemeen directeur Hajir Hajji van Action over de groeistrategie van het bedrijf en hoe technologie, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), wordt ingezet om de snelle expansie te ondersteunen. De Nederlandse discountretailer, opgericht in 1993, is gegroeid van een familiebedrijf tot een Europese grootmacht met meer dan 3.000 winkels in veertien landen.

Hajji, die al achtentwintig jaar bij Action werkt en sinds januari 2022 CEO is, schrijft het succes van het bedrijf toe aan het ‘simpele en efficiënte model’, dat zich richt op het aanbieden van ‘alledaagse lage prijzen’. De kernfilosofie van de retailer is dat klanten niet te veel hoeven te betalen voor non-foodproducten. Dit wordt bereikt door een gecentraliseerde inkooporganisatie die grote hoeveelheden producten inkoopt met een flexibel assortiment. Deze strategie stelt het bedrijf in staat om te stoppen met de verkoop van een artikel als het niet de laagste prijs kan garanderen.

AI inzetten voor datagestuurde beslissingen

Action integreert AI in de bedrijfsvoering om de aanhoudende groei te ondersteunen. Technologie heeft het bedrijf in staat gesteld snel te groeien met behoud van efficiëntie en lage kosten, aldus Hajji. De retailer is selectief in de toepassing van nieuwe technologie en kiest ervoor zich te richten op ‘bewezen technologie’ en te leren van de ervaringen van foodretailers.

Het bedrijf past AI toe in verschillende domeinen, met een bijzondere focus op marketing, waar de technologie volgens haar een ‘veel groter onderwerp’ is. Het centrale marketingteam van Action gebruikt data en klantinzichten om het promotieaanbod en de algemene marketingaanpak te bepalen. De retailer gebruikt ook AI en data om de prijzen van concurrenten te monitoren in alle markten waar het actief is, om zo de laagste prijsgarantie te waarborgen. Hoewel AI nog in de beginfase van implementatie is op de inkoopafdeling, ‘begint, leert en probeert’ het bedrijf te ontdekken hoe het kan worden toegepast.

Concurrentievoordeel behouden

Gevraagd naar de concurrentie van platforms zoals Temu, benadrukte Hajji het belang van een veelzijdige klantpropositie die verder gaat dan alleen prijs. Hoewel Action bekendstaat om zijn lage prijzen, betoogde Hajji dat klanten terugkeren omdat het bedrijf ook investeert in kwaliteit en duurzaamheid. ‘Ik geloof niet in platforms die zich alleen richten op prijs, want uiteindelijk, als je als klant teleurgesteld bent, kom je niet terug’, aldus Hajji. De CEO was het ook niet eens met het idee dat duurzaamheid gepaard moet gaan met een hogere productprijs. Volgens Hajji is het voor een retailer mogelijk om duurzaamheid toegankelijk te maken voor meer mensen door de juiste keuzes te maken over wat het klanten aanbiedt. Hajji merkte op dat duurzaamheid en kosteneffectiviteit hand in hand gaan voor Action vanwege de jarenlange focus van het bedrijf op kostenbeheersing.

Hajir Hajji bij NRF Credits: FashionUnited