Hoe Chinese retailers online gingen tijdens corona-lockdown en toch hun klant bereikten

Helaas kunnen Nederland en België, en de rest van de wereld overigens, er niet meer om heen: het coronavirus is door de WHO aangemerkt als een pandemie. In België moeten de niet-essentiële winkels in het weekend dicht en in zowel Nederland als België zijn onder andere de horeca en sportgelegenheiden dicht. Het coronavirus, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, brak uit in China in de regio Wuhan. In het Aziatische land ging als eerste de retail op slot, maar daar werden ook creatieve manieren gevonden om toch klanten te bereiken. Chinese retailers zochten bijvoorbeeld hun heil online. Welke lessen kan de retail in onze landen daar van leren?

Fung Business Intelligence en ook de Harvard Business Review spotte diverse inspiratie-cases. Fung Business Intelligence maakte zelfs een geheel rapport. Enkele inzichten vindt u hieronder.

Hoe Chinese retailers online gingen: Privé chats

Verkoop in stenen winkels werd voor bijna elke sector aan banden gelegd in China, maar dit zorgde ervoor dat retailers gingen kijken naar hun mix van verkoopkanalen, zowel B2C als B2B. Neem bijvoorbeeld cosmeticabedrijf Lin Qingxuan, aldus de Harvard Business Review. Lin Qingxuan moest meer dan veertig procent van alle winkels sluiten, maar zette de meer dan honderd beauty experts die normaal gesproken in die winkels werken in als online influencers. De experts maakten gebruik van WeChat, een soort Chinese variant van Whatsapp, om in contact te komen met klanten en online omzet te verhogen. De omzet in Wuhan, waar de winkels dicht waren, kwam bij Lin Qingxuan 200 procent hoger uit dan de omzet in die regio een jaar eerder.

Wie wat meer kennis heeft van Whatsapp is wellicht bekend met de groepschat en de mogelijkheid om een deelname-link voor deze chats te creëren. Deze link kunt u creëren in de instellingen van de groep en kunt u bijvoorbeeld mailen naar uw klantenbestand via een nieuwsbrief. Denk aan het opzetten van diverse groepen met verschillende onderwerpen om uw klanten op de hoogte te houden. Denk aan praktische informatie over de winkels zoals bijvoorbeeld openingsuren en chats voor vragen aan het winkelpersoneel dat nu kan fungeren als online adviseurs. Het is aan u om creatief om te gaan met deze invulling en aan te voelen welke informatie uw klant nodig heeft. Zoals met elk online kanaal blijft het belangrijk om de input van deze chats te blijven monitoren.

Hoe Chinese retailers online gingen: Livestreams

Het Chinese warenhuisconcern Intime sloeg de handen ineen met Taobao (een onderdeel van Alibaba) om diverse livestreams op te zetten door experts en winkelmedewerkers. Intime kon hierbij wel profiteren van de online expertise van Taobao en retailers in Nederland en België moeten ook maar net de juiste connecties hebben om een dergelijke livestream op te zetten. Hoe dan ook boekte Intime goede resultaten met de livestreams. Het bedrijf geeft een voorbeeld dat een verkoopmedewerker van Lancôme in een van haar drie uur durende livestreams zoveel klanten tegelijkertijd hielp als dat zij normaal gesproken in zes maanden in het warenhuis helpt. De best draaiende livestreams van Intime leverde een omzet van 100.000 yuan op (12.700 euro). Het warenhuisconcern heeft inmiddels zelf besloten dat elk van de 65 vestigingen in de toekomst een livestreamshow gaat opzetten. Het bedrijf gaat zelfs zo ver dat het in 2020 honderd livestream shows per dag wil realiseren.

Winkelcentra in Changzhou en Nanjing werden geholpen om livestreams op te zetten op Douyin, een video app. De eerste liveshow trok 52.000 kijker en zorgde voor een omzet van 80.000 yuan (ongeveer 10.000 euro) en de tweede show zorgde voor 220.000 kijkers en 750.000 omzet (96.600 euro).

Hoe de situatie zich in de Nederlandse en Belgische retail zich zal gaan ontwikkelen is nog onbekend. Zullen meer winkels hun deuren sluiten en komt de focus op online te liggen? Of mogen de modewinkels toch open blijven, maar komen de bezoekers dan nog wel. Zoals voor het weekend al werd gecommuniceerd is het belangrijk voor retailers om in scenario’s te denken, zo gaf mode specialist van INretail Edwin Belt al aan tijdens een telefonisch gesprek met FashionUnited. Overweeg alle diverse maatregelen en uitkomsten daarvan. Het is een ongekende situatie, maar dat biedt ook ruimte voor ongekende nieuwe initiatieven.

