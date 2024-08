Hoe gaat het met de fysieke schoenenhandel?

Schoenenwinkels hebben het vandaag de dag niet makkelijk. In 2022 melden de Telegraaf dat er in Nederland minder dan 1000 schoenenwinkels nog open waren, waarvan de meeste leidde onder flinke belastingschulden. Kom 2024, is het verhaal niet veel veranderd. De winkelstraat is bijna geen winkelstraat meer te noemen. Waar winkels dichtgaan en panden leeg staan, komen hippe matcha-tenten of tattoo shops; weinig ruimte voor innovatie wat betreft fysieke verkoop op de high street.

Fysieke schoenen winkels leiden onder de groei van e-commerce, dat is al jaren bekend. Waar mensen voorheen vonden dat schoenen wel in het echt gepast moeten worden, zijn veel consumenten toch ook overgestapt naar online bestelling. Dit kan worden toegeschreven aan een gigantisch aanbod online, snelle bezorging en gemakkelijke retour. Ook leidt de schoenenwinkelier onder de aanwezigheid van de grote sportmerken van vandaag, waaronder Nike, Adidas, New Balance, Asics en Puma. Als kleine winkelier, is het lastig om met zulke namen te kunnen concurreren.

Om deze uitdagingen tegen te gaan, zoeken winkeliers naar nieuwe manieren om hun klanten aan te trekken en te verrassen. Denk daarbij aan het diversifiëren van het aanbod, online verkoop en uitbundige social media strategieën. In het kader van aanbod diversifiëren, experimenten steeds meer schoenenwinkels met ‘kleding corners’; een assortiment van samengestelde kleding die de schoenen complementeren. Het is een manier om de consument iets nieuws te bieden en tegelijkertijd de winkelervaring te verbeteren.

Hoe kunnen schoenenwinkels nieuwe kansen omarmen?

FashionUnited sprak onlangs met Rob Schalker, de CEO van A fish named Fred, over de toekomst van fysieke winkels. Dit kledingmerk, bekend om zijn kleurrijke en unieke ontwerpen, heeft een strategie ontwikkeld waarbij zij kleding integreren in schoenenwinkels om winkeliers bij te staan en consumenten te verrassen.

A fish named Fred selecteert zorgvuldig de retailers waarmee ze samenwerken en voorziet ze van een shop-in-shop samenstelling. Ze zoeken naar lokale helden die hun marketingmix goed op orde hebben en ruimte hebben om A fish named Fred sterk neer te zetten. Succesvolle samenwerkingen zijn onder andere met winkels in Noord-Frankrijk en Nederland, zoals La Botte Chantilly en Heys Schoenmode Leek, waarmee het merk al meerdere jaren samenwerkt. De reacties van zowel klanten als winkeliers zijn zeer positief. De verkoop loopt goed en de winkels zien een toename in klanten verkeer en omzet, aldus Schalker. Ook geeft hij aan dat er met een kleding corner klein begonnen kan worden, waardoor winkels laagdrempelig kunnen instappen.

Kleding corner in Heys Schoenmode Leek Groningen Credits: A fish named Fred

Toekomstplannen

A fish named Fred is van plan om deze strategie verder uit te breiden met nieuwe partners, zowel nationaal als internationaal. Retailers worden ondersteund met marketing, de inrichting van shop-in-shops en een loyaltyprogramma, wat zorgt voor extra omzet door klanten aan de winkel te binden. Deze strategie biedt winkels de kans om hun klanten iets nieuws en spannends te bieden, waardoor ze zich kunnen onderscheiden van de concurrentie, terwijl A fish named Fred zijn naambekendheid en aantal retailers vergroot.

Naast de ondersteuning van local heroes, zit A fish named Fred volop in het verkoopseizoen van hun SS25 collectie, Sahara Sunset. Bekijk hier de SS24 collectie, die tot 22 augustus 2024 wordt verkocht aan retailers.

Foto van een brandstore van A fish named Fred. Voorbeeld van hoe de kleding corners ook kunnen worden ingericht. Credits: A fish named Fred

Nieuwe richtingen

De schoenenwinkel branche staat voor aanzienlijke uitdagingen, variërend van de groeiende dominantie van e-commerce tot de concurrentie met grote sportmerken. Toch tonen innovatieve benaderingen, zoals die van A fish named Fred, dat er mogelijkheden zijn om de markt nieuw leven in te blazen. Met introductie van kleding shop-in-shops in schoenenwinkels, kunnen retailers hun aantrekkingskracht vergroten en klanten verrassen. Deze initiatieven laten zien hoe samenwerkingen kunnen leiden tot hernieuwde energie in de fysieke handel.