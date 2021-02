Hoe inkopers FW21 bestellen: Barbara van Leyen, eigenaar en inkoper van Tally-Ho

Geen fysieke inkoopbeurzen, onzekerheid over de toekomst en gesloten winkels. Het orderseizoen voor FW21 ziet er flink anders uit dan die van FW2020. Hoe gaan inkopers om met hun budget, waar halen ze inspiratie vandaan en naar wat voor items zijn ze op zoek? Barbara van Leyen, eigenaar maar ook inkoper van familiebedrijf Tally-Ho geeft een kijkje in de keuken.

Hoe gaat het inkopen er nu aan toe?

“Ik heb het inkoopbudget op het allerlaagste ingezet. De winkels zijn daardoor wel aan de lege kant, maar ik kan daardoor ook bijkopen. Bij de meeste merken kun je wel bijkopen, maar moet je wel minstens een order van te voren plaatsen. Dus ik heb nu ongeveer 65 tot 70 procent aan voor-inkoop en de rest doe ik aan bij-inkoop.”

“Afgelopen seizoen, toen alles net een beetje op was, kwam de lockdown. Dat kwam goed uit en toen heb ik ook vrij weinig bijgekocht. Het was ook een beetje geluk, want ik had wel rekening gehouden met een tweede golf, maar ik wist natuurlijk ook niet wanneer deze precies zou komen. Ik had ook niet verwacht dat we helemaal dicht moesten. Mijn plan was daar niet op voorbereid, maar gelukkig had ik al weinig voorraad over, dat kwam goed uit. ”

Deed Tally-Ho normaal gesproken ook aan flexibel inkopen? Zo ja, lag het percentage toen wellicht anders?

“Ik had in 2019 eigenlijk te veel ingekocht. Daardoor was het begin 2020 best lastig. Dat wilde ik nooit meer, dus vandaar dat ik de botte bijl erin heb gezet en veel minder heb ingekocht. Nu ook weer voor komende zomer en komende winter.”

Wat is het plan voor kleding die je niet kunt verkopen door lockdown of gesloten winkels

“We prijzen de items af en gaan met de reguliere uitverkoop mee. Normaal gesproken hebben we ook Lappendagen in Alkmaar en in Hoorn. Daar verkopen we de voorraad die overblijft na de uitverkoop, maar die zijn dit jaar niet doorgegaan. Daardoor is er veel overgebleven en hebben we veel items kunnen doneren aan de kledingbank. We geven eigenlijk elk jaar wel wat, maar dit jaar was het gewoon wat meer.”

“We hebben best veel opslagruimte, dus we kunnen de voorraad ook goed bewaren. Items gaan gewoon in de uitverkoop en draaien ook mee op de webshop. De korting loopt dan op tot zeventig procent. Als het dan niet verkocht is gaat het naar de Lappendagen voor een mooi prijsje en als het er dan nog is, dan gaat het naar de kledingbank.”

Waar haal je inspiratie vandaan voor de inkoop? Kijk je naar je eigen data of kijk je naar trendwatchers?

“Ik kijk voornamelijk naar mijn eigen data, dat is natuurlijk gebaseerd op merken die ik nu al in de winkel heb. Met die data ga ik een berekening maken of een merk meer of minder budget moet krijgen. Ik kijk voornamelijk naar de rentabiliteit.”

“Voor de rest heb je altijd wel wat budget over omdat je ook stopt met merken. Soms kom je een nieuw merk tegen bij een agent die je al kent tijdens de inkoop en dan vraag ik mijzelf altijd wel af: “Stel als ik nu 10.000 euro over heb, wat zou nu het merk zijn wat ik er bij wil hebben? Is dat deze of is dat een heel ander merk?” Ik moet wel heel erg opletten voor impulsaankopen als ik orders schrijf.”

Merken ontdekken via een agent: is dat de voornaamste manier hoe je nieuwe merken spot?

“Het is wel de voornaamste manier om nieuwe merken tegen te komen. Je ziet nu veel Instagram advertenties voorbijkomen, die soms leuk uitpakken. Het zijn alleen vaak bedrijven die een eigen webshop hebben en niet aan wholesale doen.”

“Voor de rest kijk ik ook vaak naar winkels die ik mooi vind. Waarvan ik denk: ‘Zij zijn net als wij, maar net een stapje verder of modieuzer. Dan kijk ik op hun website wat zij verkopen.”

Is het assortiment nu ook aangepast? Is er bij jullie een verschuiving geweest in items die goed verkopen door de pandemie?

“We zien wel dat comfortwear beter gaat op het moment. Lekker warme truien, joggingpakken en dat soort dingen. Maar dat is niet een hele grote verschuiving.”

Waar ik eigenlijk jaren op aan het wachten was, wat nu eindelijk gebeurt, is dat merken wat meer risico durven nemen op het gebied creativiteit. Het ziet er allemaal net wat leuker en creatiever uit.”

Ga je nu ook meer inzetten op comfortwear?

“Ik zie heel veel merken die comfortwear maken voor FW21. Daar ben ik wel voorzichtig mee, want als er geen quarantaine meer is, vraag ik mij af of mensen per se een joggingpak willen hebben.”

“Het is in de mode vaak heel overdreven. Als joggingpakken nu heel goed scoren, gaat iedereen dat maken. We hebben tachtig merken in het assortiment en als ik bij elk merk joggingpakken in moet gaan kopen, dan wordt het vrij extreem.”

“Ik vind het wel heel leuk dat sommige merken nu juist meer risico nemen. Bijvoorbeeld Another Label. Die maakte eigenlijk steeds dezelfde collectie maar dan in een ander kleurtje. Nu hebben ze het roer helemaal omgegooid en vind ik het hartstikke leuk om dat risico met ze te nemen. Niet dat ik denk: “Het is toch een beetje spannend, laat ik maar weet hetzelfde inkopen.”

Je bent dus echt op zoek naar nieuwe dingen waarmee je je klanten kan verrassen.

“Ik denk dat dat juist nu heel belangrijk is. Het is altijd belangrijk, maar nu extra.”

De laatste keer dat we elkaar spraken, inmiddels al in 2017, stond duurzaamheid heel hoog op de inkoop-agenda. Is dat nog steeds zo?

“Dat is nog steeds zo, maar de insteek is wel veranderd. Het is nu meer vintage, dan duurzaamheid. We hebben twee vintage labels die allebei een eigen rek hebben en blijven aanvullen. Die komen één keer per maand langs met nieuwe voorraad. Dat wordt ook echt goed verkocht.”

“Ik merk dat de duurzame labels wat minder gaan. Zij worden ingehaald door reguliere labels die duurzame items maken. Die hebben vaak meer aantallen erachter zitten. De labels die echt alleen duurzame items maken, moeten zich vaak beperken tot een klein assortiment, terwijl de merken die een mix doen in kwantiteit best veel duurzame items hebben in de collectie. De helft van de collectie is bijvoorbeeld duurzaam en met de reguliere helft wordt de collectie verder opgeleukt. In deze merken zie ik wel een grote ontwikkeling. De duurzame labels zelf vind ik eigenlijk dit jaar een beetje tegenvallen.”

Zijn er andere trends die je ziet voor FW21?

“Wat ik zie is dat het heel kleurrijk is. Wat ik net ook al zei zijn de joggingpakken overal en eigenlijk heeft elk merk ook wel drie of vier spencers in de collectie. Of mouwloze vesten of jassen.”

Volgens mij is 2020 maar voor weinig bedrijven een topjaar geweest. Hoe was het voor Tally-Ho betreft de omzet en de winst?

“Qua omzet hebben we wel een min gedraaid. Het zit per winkel tussen de 25 procent en 5 procent in de min. Daarnaast hebben we een beetje winst gedraaid, we hebben geen verlies geleden.”

Kijk je positief naar het FW21-seizoen?

“Ik ben gewoon erg zuinig met wat ik van tevoren inkoop, maar ik heb wel een goed gevoel over FW21. Ik vind het leuk. Iedereen heeft een mooie, praktische collectie. Wat dat betreft ben ik er wel echt heel blij mee.”