Hoe inkopers FW24 bestellen: Eigenaresse Lonneke Verbunt van BrandMission

Be Conscious, think organic, love fashion. Het is het motto waarmee BrandMission al ruim tien jaar de bewuste consument aanspreekt. Met haar twee op elkaar afgestemde winkels – één in de Zijlstraat te Haarlem en één in de Amsterdamse Haarlemmerstraat – wil eigenaresse Lonneke Verbunt laten zien dat duurzame mode niet saai of duur hoeft te zijn en dat het niet moeilijk te vinden is. Het legt de lat voor de inkoop ook een stukje hoger. Hoe kies je de juiste stijlen uit voor een jonge keten met een duurzame focus? Lonneke Verbunt vertelt hoe ze het doet.

Hoe zou je de stijl van BrandMission in een paar woorden omschrijven?

Eigentijds en van mooie kwaliteit. We willen laten zien dat duurzame mode geen geitenwollensokkenverhaal meer is. We hechten veel waarde aan mooie stoffen. De uitstraling is een tikkeltje casual, met veel jeans, truien en sneakers, maar we vullen de collectie altijd aan met stijlvolle blouses, tops en enkele in het oog springende jurken.

Hoe ziet het inkooptraject eruit bij jullie?

Ik bekijk de doorverkoop voor de sale van het winterseizoen en dan nóg eens vlak voor de inkoop aan het einde van het seizoen. De inkoopbudgetten bepaal ik door de situatie van het vorige seizoen te bestuderen. Ik ga na hoe het destijds is verlopen qua sales per merk en neem uiteraard mijn targets mee in de overwegingen. We werken inmiddels al een langere tijd samen met een groot deel van onze merken, dus er staat een stevige basis. Heel af en toe moeten we afscheid nemen van een merk omdat het niet meer bij ons past en helaas komt het ook geregeld voor dat een duurzaam modemerk stopt.

Koop je ook nog in op gevoel?

Uiteindelijk is mijn selectie een combinatie van budget en een gevoel over hoe de collectie er dat seizoen bij hangt. Pas als ik dat voor me zie, kan ik keuzes gaan maken.

Waar komt je inspiratie vandaan?

De meeste ideeën komen gewoon van dingen die ik heb gezien in het dagelijkse leven – wat er op straat gebeurt. De verhalen van klanten en mijn collega’s in de winkel zijn soms ook een inspiratiebron en vlak voor het inkoopseizoen start, vind ik het fijn om een beurs te bezoeken waar veel duurzame merken vertegenwoordigd zijn. Zo krijg je een betere eerste indruk van de collecties.

Hebben de merken die je voert nog iets te zeggen over hoe hun vierkante meters in de winkel worden ingericht?

Nee, de inrichting bepalen we naar eigen inzicht.

Werk je al lang met dezelfde merken, of wissel je regelmatig?

Ik werk al heel lang samen met een groot deel van de merken en dat is fijn, maar ik vind het minstens zo leuk om een nieuwe samenwerking aan te gaan.

Aan eyecatchers hangen soms ook een prijskaartje. Wat merken jullie van de inflatie en hoe reageren jullie daarop?

Vorig jaar was het wel schrikken geblazen. De prijzen waren behoorlijk gestegen, onder andere door de toename van de kosten voor productie en transport. Bij sommige merken zie je dat nu wel terug in de verkoop. Ik denk dat het belangrijk is dat je ook een goede basiscollectie hebt en een deel never-out-of-stock (NOS). Ik werk bijvoorbeeld heel prettig samen met een jeansmerk dat niet ieder seizoen van modellen en wassingen wisselt, maar in plaats daarvan één sterke basiscollectie aanbiedt.

Reken je prijsstijgingen door aan klanten of lever je in op je marge?

Het wordt automatisch verrekend in de adviesverkoopprijs, dus de marge blijft voor ons gelijk. Maar het wordt met de steeds hogere personeels- en huurkosten een grotere uitdaging om als business gezond te blijven. Ook als je marge onveranderd blijft, zul je in omzet moeten groeien.

Wij werken overigens samen met duurzame merken – we zijn dus gewend om met iets lagere marges te werken. Voor veel winkeliers is dat een struikelblok, maar als je zorgt voor een goede basis collectie, hoef je ook minder af te prijzen en kun je je marge behouden. Daardoor is het voor ons nóg iets uitdagender, maar het maakt het wel echt een leuk proces.

Welke andere ontwikkelingen hebben invloed op je inkoopproces dit jaar?

Ik merk dat ik het steeds belangrijker vind dat merken een goed B2B-systeem hebben, zodat we makkelijk en snel items kunnen bijbestellen voor klanten. Daarnaast vraag ik hen altijd of ze goed beeldmateriaal aan kunnen leveren, zodat de webshop sterk oogt en we online marketing zo goed mogelijk kunnen inzetten.

Jullie nemen een unieke positie in met een assortiment vol duurzame merken. Wat is de rol van duurzaamheid in het inkoopproces?

Het is niet zo dat het bij ons op de winkelvloer alleen maar gaat over duurzaamheid. Kleding is emotie en het gaat er in eerste instantie om dat je de klant blij maakt met een nieuwe outfit die bij haar of hem past en die veel gedragen gaat worden. Maar een groot deel van onze klanten hecht wel waarde aan duurzame kleding en ze weten dat ze daarvoor bij ons terecht kunnen, zonder eerst zelf alle kaartjes en labels te moeten controleren. Dat hebben wij al voor ze gedaan.

Duurzaamheid is voor ons een persoonlijk verhaal en het vormt de basis van onze inkoop. We hebben een belofte gedaan aan onze klanten dat we alleen eerlijk gemaakte kleding aanbieden die lang meegaat. Als het verhaal niet klopt, koop ik het dus niet in – ook al is de collectie nog zo leuk. Sierlijke blouses en tops met bijzondere prints mis ik soms een beetje in de collectie, maar ik koop het niet bij een ander merk in als het verhaal omtrent duurzaamheid nog niet ver genoeg gaat.

Hoe ga je na of een merk “duurzaam” is – of juist niet?

Eerst vraag ik: wat is jullie merkverhaal? Daarna: welke keuzes er worden gemaakt op het gebied van duurzaamheid, van de stoffen tot het productieproces en waar dat plaatsvindt. Van duurzame merken waarbij dit in hun DNA zit, krijg je de mooiste en eerlijkste antwoorden. Ze hebben overal een reactie op, want keuzes op het gebied van eerlijke productie worden altijd op een weloverwogen manier gemaakt. Transparantie en een eigen persoonlijk verhaal zijn kernwoorden. Als een merk of agent niet alles weet over de stofkeuze of productieprocessen, dan heeft het onderwerp vaak nog geen echte prioriteit.

Hoe kun je als winkel, naast die bewuste soort keuzes rondom je assortiment, een duurzame boodschap meegeven?

Het liefst zou ik meer gezamenlijke communicatie willen zien over duurzaamheid in de mode om als sector te benadrukken waarom dit zo belangrijk is, dat we er aandacht voor moeten hebben en dat kleding geen wegwerp artikel is. Zo kunnen we de consument inzicht geven in hoe milieuvervuilend onze branche is en hem of haar stimuleren om items langer en vaker te dragen. In april is er Fashion Revolution Week en in September de Dutch Sustainable Fashion Week. Dat zijn hele mooie initiatieven waar je als winkel makkelijk op in kunt haken.

Neem je daarin zelf het initiatief, of denken de merken waarmee je werkt zelf ook zo?

Het komt altijd ter sprake bij het inkoopproces, maar wellicht dat ik het komende jaar maar eens meer tijd moet vrijmaken om met merken en agenten aan tafel te gaan zitten en het hier uitgebreid over te hebben.