Hoe inkopers SS25 bestellen: Mannenmode retailer Ballpark

Of je nou net nieuw bent in de winkelstraat, of een oudgediende, inkopen moeten retailers allemaal. Zo ook nieuwe speler Ballpark. Hoewel de winkel pas op 1 juni opent, zit er achter de schermen al een berg aan ervaring verscholen. FashionUnited spreekt met Raoul Mulder over hoe het bedrijf het vullen van de winkel aanpakt en welke trends zij zien binnen de mannenmode.

Waar zetten jullie met de winkel op in?

Menco en ik kennen elkaar best wel lang. We komen allebei meer uit de klassieke herenmode. We zijn heel lang op zoek gegaan naar hoe we konden samenwerken. Wat ik zelf heel erg merk is dat de winkels in Nederland een randje missen. Terwijl Menco en ik beiden een uitgesproken smaak hebben qua kleding. We houden van een bepaalde kunst en veel kleur. We proberen dat speelse nu juist neer te zetten. Met wat gekkere merken, gekkere items.

We hebben bijvoorbeeld nu een paar vesten ingekocht van Filson, hele dikke wintervesten met de handgebreid in Alaska. Die zijn hartstikke duur, maar het enthousiasme wat wij hebben over deze items en hoe mooi het is - daar vinden we vast wel iemand voor. Ik durf voor dat soort items mijn nek uit te steken. Het is kostbaar en we kopen er maar een paar van in, maar als we een naam kunnen maken dat we bijzondere items verkopen, dat zou ik erg leuk vinden.

Mensen zijn ook wel een beetje klaar met het hele tonale. Sommige winkels zijn echt een zee van beige en voor veel dingen is het een mooie kleur, maar het wordt ook saai.

Hoe gaat jullie voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Hoe stel je een budget samen en is de verhouding inkoop-bijkoop? Neem FashionUnited mee in dat proces.

We moeten gaan kijken hoe we dat gaan doen. Menco en ik gaan dat allebei proeven. We zijn wel met cijfers bezig, met wat er verkocht is bij merken. Omdat de winkel nog niet open is, hebben we die cijfers zelf nog niet, dus we leunen op de merken daarvoor. Het is voor ons best wel een gekke inkoopperiode want kort geleden hadden we nog geen winkelpand.

We hebben toen wel verschillende orders kunnen plaatsen bij merken, waar we net op tijd waren voor de inkoop van het aankomende winterseizoen. Ook hebben we nog wat orders kunnen doen voor het huidige zomerseizoen. In het begin kunnen we alleen uit de bestaande voorraad bestellen, dat vind ik ook wel jammer. De wat gekkere items zitten vaak niet in de voorraad van de merken. Wellicht zijn daar nog dingen te regelen met de merken.

Wat betreft het budget hebben we teruggerekend vanaf het punt waarop we winstgevend zullen zijn. Zo hebben we de nodige inkomsten voor het seizoen berekend. De volgende budgetten zal het wellicht hoger liggen, omdat we ook maatwerk doen met het merk Shatsu. Dat maatwerk wordt voorgefinancierd, dus geeft ons weer ruimte om verder in te kopen.

Het aankomende inkoopseizoen draait om SS25. Waar halen jullie je inspiratie vandaan?

We zijn allebei liefhebbers. Heel commercieel zijn we niet. We moeten uiteraard een winstgevende winkel zijn, maar we zijn ook liefhebbers van mode. We zijn dus eigenlijk altijd bezig met inspiratie die we in verschillende hoeken vinden. Dat gebeurt toch het meest via Instagram. En de beurzen, Pitti Uomo komt er weer aan.

Het is cliché, maar we doen het ook op gevoel. Ik denk dat als je een beetje hart voor je zaak en voor je product hebt, dat werkt dan toch het beste.

Is er ruimte voor extra merken bij jullie in het portfolio?

Het merkenpakket is een stuk groter dan we in eerste instantie hadden verwacht. Er zitten gerenommeerde merken tussen, waar je niet snel tussenkomt als kleine ondernemer. Omdat we allebei een netwerk hebben, waren de contacten makkelijker te regelen. Het ging dus veel soepeler dan verwacht. Het merkenpakket is dus groter en daar ben ik wel heel erg blij mee.

Er staan nog steeds merken op de wishlist, maar daar zijn we nu nog te klein voor om bij te gaan shoppen. Ik denk dat ook daar onze kracht ligt, dat we merken zoeken die niet per se makkelijk te verkrijgen zijn. Ik zie veel Nederlandse winkels die een vergelijkbaar merkpakket hebben. Dat ze bijvoorbeeld bepaalde merken bij één agent inkopen, vooral uit gemak. Niet dat ze denken: ‘Ik ga voor deze vette broek en voor de trui moet ik ergens anders zijn’. Het is voor ons meer cherry picking.

Voor sommige merken moeten we wachten totdat we iets meer budget hebben. We zitten aan de bovenkant van het middensegment en daarvoor moet je ook een bepaald inkoopbudget hebben. Als we dat hebben, kunnen we merken soms beter lanceren door dieper in te kopen. Dat is het idee.

Kijken jullie überhaupt naar trends binnen de mannenmode?

Ik ga natuurlijk niet doen alsof ik het wiel heb uitgevonden. Ik haal ook mijn inspiratie bij andere bedrijven en ergens volg ik wel bepaalde trends die er zijn. Trends kunnen ook in lijn zijn met wat wij mooi vinden. Dat zie je bijvoorbeeld in Italië, de VS en Japan. Terwijl ik ook een beetje wars ben van de ‘quasi Italiaanse Hollanders' of ‘Italianen in de polder’.

Wat is er voor jou zo aantrekkelijk aan de VS en Japan?

Kwaliteit is voor ons de gemene deler. In beide landen heb je merken gefocust op kwaliteit en die items maken die jaren meegaan. Daarbij hebben de Japanners een extreem gevoel van stijl en waarderen ze ook de kwaliteit van bepaalde materialen. De mooiste denims komen uit Japan tegenwoordig.

Heb je bepaalde verwachtingen voor het SS25-seizoen?

Een trend die er met kop en schouders bovenuit steekt is de Western trend. Dit probeert al een tijdje door te breken en dat is er nu. Daar staat nog veel te gebeuren, maar of dat echt in Nederland doorbreekt… maar je zult er zeker invloeden van krijgen.

Ik kom zelf uit de wereld van maatwerk en daar klus ik nog weleens in bij. Ik loop zelf al heel lang in ruime broeken, maar heel veel mannen gaan nog voor de strakke broeken. Ik dacht dat die trend eerder weg zou ebben. Het is dus ook ietwat wishful thinking dat bepaalde trends zullen doorbreken.

