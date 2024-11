Hoe voeg je beleving in winkels en horeca toe tijdens de feestdagenperiode? Beekwilder geeft 6 decoratietips

Tijdens de feestdagen draait alles om warmte, gezelligheid en mooie herinneringen. Voor retailers en horeca is deze periode de kans om klanten en bezoekers een onvergetelijke ervaring te bieden. Beekwilder, specialist op het gebied van professionele decoratie, weet als geen ander hoe sfeer een impact heeft op bezoek- en koopgedrag en geeft zes tips om de sfeerbeleving naar een hoger niveau te tillen.

Credits: Beekwilder trends en kleuren

Speel met kleuren en vormen

De kleuren die een belangrijke rol spelen in de presentaties van dit seizoen zijn aardse kleuren, die mooi gecombineerd kunnen worden met vergrijsde koele tinten. Maak een setting bijzonder met een accent in een felle kleur. Dit seizoen zien we veel elegante en organische vormen in warme kleuren gecombineerd met glanzende of spiegelende oppervlaktes. Combineer bijvoorbeeld een spiegelzuil met elementen in aardse kleuren, voor een chique effect. Wil je meer weten over de trends voor de trends voor dit kerstseizoen? Bekijk hier de gids vol met inspiratie, decoratietips en uitleg over de trendthema’s van 2024.

De eerste indruk: “stopkracht” creëren

Om op te vallen in de drukte van de feestdagen, zorg je voor dat ene moment dat mensen stil doet staan. Geveldecoratie, een indrukwekkende etalage en fonkelende buitenverlichting trekken de aandacht. Of ga voor een entree met levensgrote opvallende rode strik. Dit "stopeffect" zorgt ervoor dat je bedrijf zich onderscheidt van de rest – een uitnodiging om binnen te komen en te blijven.

Credits: Beekwilder

Ga voor warmte, veiligheid en vertrouwdheid

Een knusse ambiance zorgt dat mensen zich thuis voelen. Dit begint bij kleurgebruik: warme tinten zoals bruin, oker, nude en donkergroen gecombineerd met glanzende afwerkingen brengen direct sfeer. Kwalitatieve materialen zoals fluweel en hout, maar ook gerecycled karton, geven dat knusse gevoel. Denk hierbij bijvoorbeeld niet alleen aan kerstdecoratie voor in de boom, maar ook hangende objecten zoals glanzende banieren of een kralengordijn kunnen een sfeervol effect geven.

Het effect van (kunst)groen

Door gebruik te maken van (kunst)groen creëer je een rustgevende, energieke sfeer. Daarnaast dragen kunstplanten en kunstkerstbomen bij aan een betere akoestiek, wat vooral in drukke ruimtes een pluspunt is. Denk hierbij aan grote kerstkransen, groene wanddecoraties of kunstkerstbomen geëtaleerd door de ruimte heen.

Credits: Beekwilder

Inspireer met opvallende decoraties

Storytelling speelt een grote rol in winkel- en horecaomgevingen. Een vrolijke en creatieve inrichting trekt niet alleen de aandacht, maar blijft ook hangen in het geheugen. De kracht zit ook in de herhaling. Extra grote decoratieve elementen, zoals een plafond vol reusachtige kerststerren zorgen voor een "wow"-effect of . Denk buiten de kaders en maak van elke hoek een verhaal dat mensen een glimlach bezorgt.

Prikkel de zintuigen

Zintuiglijke beleving bepaalt voor een groot deel hoe klanten zich voelen in jouw ruimte. Verlichting, geluid en de inrichting van de ruimte spelen een cruciale rol. Maak bijvoorbeeld gebruik van lichtranken of moderne lichtsterren. Kies voor warme lichttonen en sfeervolle muziek die de zintuigen prikkelt. Zo zorg je ervoor dat je klanten graag nog even blijven.