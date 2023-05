Hoedenmerk Stetson opent eerste Nederlandse winkel

Beroemd hoedenmerk Stetson is neergestreken in Nederland. Het merk heeft een eerste winkel geopend in Amsterdam, aan de Oude Hoogstraat, zo laat een Nederlandse woordvoerder weten.

De winkel biedt ruimte aan een breed scala aan legendarische Stetson hoeden en petten. Over het algemeen is het merk het bekendste voor de ‘cowboyhoeden’, waarvan het ook de geestesvader wordt genoemd. Niet voor niets prijst Stetson zichzelf dan ook aan met het motto ‘Legendary Westernwear’. Maar naast deze houden biedt het dus ook petten, fedora’s, stro-hoeden en flatcaps.

De winkel in Amsterdam. Beeld via Stetson.

