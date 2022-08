Hoezo schoolvakantie? Deze tienerondernemers runnen een eigen winkel

Er is dit jaar een thema te herkennen in het Nederlandse nieuws: profielen van mode ondernemers in hun tienerjaren duiken overal op. Uitzonderlijk, want hoewel de gemiddelde ondernemer volgens de Kamer van Koophandel (KvK) inderdaad jonger wordt, ligt de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse startende ondernemer in 2022, net als 2021, op 34.

Toch is er een sterke toestroom geweest van startende ondernemers onder de negentien jaar. Zo groeide het aantal inschrijvingen bij de KvK in deze leeftijdsgroep in 2019 met maar liefst zeventig procent, van 3876 naar 6572 inschrijvingen. In vergelijking met 2014, toen nog 1945 jongeren zich ingeschreven, was de toename zelfs 238 procent.

FashionUnited licht het verhaal van drie ondernemers onder de achttien uit.

Annejet Krijgsman (17): “Op je zeventiende begin je toch geen winkel?”

In de zomer van vorig jaar lichtte Rtv Dordrecht het verhaal uit van zeventien-jarige Annejet Krijgsman. Zij had net haar eerste winkel geopend en verwees hier toen naar als een “uit de hand gelopen schoolopdracht.”

Als ze zich nader toelicht blijkt dit letterlijk zo te zijn. Als onderdeel van een schoolopdracht verkocht ze via een Instagram account kleding die lokale Dordrechtse winkels niet meer verkocht kregen. Krijgsman vond dit toen zo leuk om te doen, dat ze besloot haar eigen kleding in te kopen om door te verkopen. Haar ouders beloofden haar destijds dat ze bij een bepaald aantal bestellingen mocht stoppen met school om de winkel verder te runnen.

En zo doende. Vandaag de dag is Jet’s Fav sinds alweer ruim een jaar lang te bezoeken in de Dordrechtse Vriesestraat. De vader van Krijgsman, zelf ook een winkelhouder, zorgde ervoor dat ze nu in dit pand zit. “Kom op, we doen het gewoon”, zei hij destijds tegen haar. Krijgsman twijfelde toen wel nog eventjes, want “op je zeventiende begin je toch geen winkel?”, zo vertelt ze aan Rtv Dordrecht.

Veel klanten vragen dan ook naar de leeftijd van Krijgsman als ze in de winkel staat. Maar, het beantwoorden van die vraag vind ze niet erg. “Ik ben natuurlijk ook nog jong, dus ik snap dat mensen verrast zijn als ze erachter komen dat ik de eigenaresse ben.”

Sem Bosveld (18): Twee winkels in één jaar

Afgelopen mei deelde het Algemeen Dagblad (AD) het verhaal van Sem Bosveld. Hij opende op zeventienjarige leeftijd een vintage kledingwinkel middenin Utrecht en volgde vlak daarna met een winkel in Maastricht. Maar, zelfs toen was hij niet nieuw in de mode. Op veertien jarige leeftijd ontwierp hij al kleding.

Uiteraard kwam school hierdoor naar eigen zeggen op een laag pitje te staan, maar de zaken liepen goed en Bosveld verkende zelfs andere steden voor opening van een derde winkel. Toen de coronacrisis toesloeg was hij echter genoodzaakt één van zijn twee winkels te sluiten. “Ik doe het zelf natuurlijk ook, maar het is echt gedurfd om in deze tijden een winkel te openen. De huurprijzen zijn ontzettend hoog en er zijn weinig klanten. (...). Zo werkt het helaas,” aldus Bosveld aan het AD.

Uiteindelijk was het de winkel in Maastricht die bleef. Bosveld vond het een mooier pand en zag hier door de lagere concurrentie sterkere toekomstperspectieven. Toch staat hij nog steeds open voor het openen van meerdere winkels in Nederland. Maar, hij zal minder snel in het diepe springen: “de corona crisis heeft me op scherp gezet”, zo deelt hij aan het AD. “Eerst dit nieuwe avontuur maar eens vlekkeloos laten verlopen.”

Pauline Snel (17): “Na overleg met mijn ouders ging het heel snel”

Zo’n anderhalve maand later volgde het AD met een artikel over de zeventienjarige Pauline Snel. Tijdens het volgen van haar studie stuitte ze op een artikel waarin de man van destijds recentelijk overleden winkelhouder Sylvera deelde dat hij een opvolger zocht voor de winkel. Als iemand die niet kon wachten om met mensen te kunnen werken en voor wie studeren daarom als een blok aan het been voelde, was de interesse onmiddellijk gewekt.

Snel overlegde het overnemen van de winkel met haar ouders. Daarna ging alles naar eigen zeggen ‘heel snel.’ Ze tekende, stopte met haar studie en enkele dagen later al stond ze in de winkel. De leerplicht die nog geldt tot haar achttiende moet “geregeld worden”, maar Snel heeft er vertrouwen in dat dat goed komt.

Hoewel de ervaring die ze opdeed met haar eigen webshop helpt, voelt het runnen van een fysieke kledingwinkel toch nog wel even als wat anders. Maar, gelukkig is er hulp. Zo staat de moeder van Snel geregeld in de winkel en helpt haar vader met het papierwerk.

Vanaf komende maand zal ‘Sylvera’s Damesmode’ een naamsverandering ondergaan en ‘Elily Damesmode voor Moeder & Dochter’ heten. “Vaak als een moeder een winkel in wil, denkt haar dochter: nou, hier heb ik geen zin in. Hier is de bedoeling dat ze allebei lekker kunnen shoppen. Zoek het maar eens op: zo’n concept is er niet.”