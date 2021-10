Honderd grootste webwinkels van Nederland maken samen 45 procent meer omzet in 2020

De honderd grootste webwinkels van Nederlands zagen hun omzet in 2020 met 45 procent groeien. Dat meldt Twinkle, het magazine voor en over online shops, retailers en merken, in een persbericht. Twinkle publiceerde vanochtend de jaarlijkse Twinkle100, de lijst met de honderd best presterende webwinkels. Met een omzet van 3,3 miljard euro in Nederland voert Bol.com de lijst opnieuw aan. Het bedrijf wordt gevolgd door Coolblue en Albert Heijn.

Bol steekt met kop en schouders uit boven de nummer twee en nummer drie. Coolblue rapporteerde een online jaaromzet van 1,4 miljard euro. Coolblue wordt op de voet gevolgd door Albert Heijn, dat maakte dit jaar een inhaalslag maakte: de omzet steeg van 680.000 in 2019 euro naar 1,2 miljard euro in 2020.

Zalando, Wehkamp en Amazon staan op plek vier, vijf en zes. Daarboven zijn het vooral boodschappenbezorgers die de winst pakken. Waar vorig jaar de Duitse moderetailer About You nog plek acht bekleedde, is deze teruggezakt naar plek negentien. Op nummer acht staat nu boodschappenbezorger Picnic. Waar in 2019 de H&M nog op plek tien stond, is dat nu HelloFresh; H&M is op plek 15 te vinden. Ook bedrijven in huis- en tuinproducten deden het goed: stonden er vorig jaar nog 54 bedrijven in die categorie op de lijst, dit jaar zijn dat er 70.

Alle bedrijven uit de Twinkle100 samen verkochten voor bijna 21 miljard euro aan producten, 45 procent meer dan vorig jaar en zelfs een verdubbeling ten opzichte van 2017.