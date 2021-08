House of Bilocca wil dé premium marketplace zijn voor curvy en plus size vrouwen

De plus size modemarkt treedt al jaren meer en meer op de voorgrond. Waar in het verleden de plus size maten in winkels nog wel eens in een hoekje achterin het filiaal werden geplaatst, focussen steeds meer bedrijven zich nu op de curvy en plus size vrouw. Wat nog ontbrak, volgens de oprichters van House of Bilocca, was een dedicated platform met premium mode waarin de beleefwereld van de plus size en curvy vrouw centraal staat. House of Bilocca wil daarom hét platform voor deze vrouw zijn.

Het verhaal van House of Bilocca bestaat uit twee luiken, zo vertelt mede-oprichter Stefanie Stroop tijdens een telefonisch gesprek met FashionUnited. “Er was nog geen plek voor de plus size consument waar ze sophisticated premium kleding kunnen vinden. De plus size industrie is heel erg gevormd vanuit een lager prijssegment, dus we wilden heel graag merken samenbrengen die staan voor de juiste prijs-kwaliteit ratio,” aldus Stroop. “Anderzijds, naast de commerciële insteek, willen we inspiratie bieden waarbij de leefwereld van de plus size en curvy vrouw centraal staat.”

Stroops mede-oprichter, Robert Sangers, vult aan dat er een tegenstrijdigheid zit in de premium plus size markt. Zoals Stroop al aangaf bevindt een groot deel van de plus size markt zich in het lagere segment. “Sommige plus size en curvy dames hebben last van een jojo effect bij het gewicht, waardoor ze niet altijd bereid zijn een investment piece te kopen,” aldus Sangers. House of Bilocca wil juist aanmoedigen om wel te investeren in betere kwaliteit items, ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid. De items die op het platform te vinden zijn, zullen dan ook niet hoog modisch zijn, maar meer contemporary van stijl zijn die meerdere seizoenen mee kunnen. “We zijn een unieke referentie in Europa voor plus size curvy premium fashion. Daar willen we ons volledig op richten.”

Dat plus size en curvy fashion steeds meer op de voorgrond treedt heeft twee kanten, zo blijkt uit het gesprek met Stroop en Sangers. “We moedigen de trend van all inclusive en size inclusive aan, maar we zien toch dat deze trend niet de plus size of curvy dame centraal stelt. Het wordt nog opgesteld vanuit maatje 38,” aldus Sangers. Daarnaast is plus size en curvy mode niet zomaar ‘een maatje groter maken’. Stroop en Sangers benadrukken dan ook dat House of Bilocca een curated platform is, met alleen merken die passen bij de beleefwereld van de doelgroep en die plus size echt serieus nemen. Kledingstukken en items die niet alleen comfortabel zijn, maar ook de juiste fit comfort hebben en de dame mooier maken. Het platform werkt op dit moment dan ook met dertig merken samen zoals Inan Isik, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Studio 8, Yona NY en Marina Rinaldi. “We willen niet zoveel mogelijk merken op ons platform, dat is niet onze ambitie. We willen de juiste merken.”

Nieuwe speler: House of Bilocca zet in op de leefwereld van de plus size vrouw

Om echt in te spelen op de beleefwereld van de plus size en curvy vrouw, is House of Bilocca actief bezig om kledingitems op meerdere lichaamsvormen te presenteren. In de dedicated online ruimte The Denim Room, zijn de producten al op zowel een plus size als curvy vrouw te zien. Door middel van artificial intelligence wil House of Bilocca de komende maanden deze feature ook uitbreiden naar de andere segmenten binnen het platform.

Dit najaar zal op het platform ‘The Shala’ lanceren, waar de focus zal liggen op athleisure. De nieuwe dedicated space zal op eenzelfde wijze worden ingericht als de ‘denim room’ op House of Bilocca. Stroop en Sangers kregen de feedback van hun doelgroep dat athleisure en sporten ook een belangrijke pijler is in hun leven. “Het past bij de trend waar mensen de beste versie van henzelf willen zijn, zowel mentaal als fysiek,” aldus Stroop. In The Shala zullen dus bijpassende producten te vinden zijn, maar is ook inspiratie te vinden door middel van influencers die de boodschap van het platform versterken en laten zien hoe ze items dragen. Daarnaast zullen op termijn bij The Shala ook sportvideo’s zoals yoga of pilates te vinden zijn, zo vertelt Stroop. Dat stukje inspiratie is ook heel belangrijk voor House of Bilocca. “We willen een destination worden voor de plus size, curvy dame, waar zij zich thuis voelt en al haar wensen in vervulling kunnen gaan,” aldus Sangers.

Sinds de lancering van House of Bilocca hebben de ondernemers positieve reacties gekregen van zowel consumenten als merken. Veel klanten komen ook terug voor een repeataankoop, zo vertelt Sangers. De marketplace is maand op maand met vijftig procent gegroeid, aldus de mede-oprichter. Het platform plant op dit moment dan ook uitbreiding. Allereerst worden de categorieën underwear en footwear nog toegevoegd. “Comfort is hierin heel belangrijk, want in deze categorie is het niet altijd makkelijk om comfortabel doch modieuze items te vinden.” Daarnaast kijkt het platform naar uitbreiding in andere markten. Hoewel House of Bilocca een Europese kledingstijl zal hanteren, lonkt toch ook Amerika. “Maar,” benadrukt Sangers, “op dit moment speelt er al zoveel, eerst focussen op de stappen voor ons.”